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Украина выступила за отстранение россиянки от участия в конкурсе «Мисс Вселенная»

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Организационный комитет украинского национального этапа конкурса «Мисс Вселенная» («Мисс Украина Вселенная») и победительница минувшего 2021 года Анна Неплях попросили организаторов шоу отстранить от участия россиянку Анну Линникову. Об этом 28 июля пишет агентство УНИАН.

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По его данным, обращение связано с проводимой Россией специальной операцией на территории Украины.

«Я считаю, что Россия должна быть забанена во всем цивилизованном мире, чтобы это стало для них уроком. Это должно быть уроком как для этих «невинных» людей, так и для их правительства. Весь мир смотрит, как они пытают нас, и позволяет им участвовать в мирных ивентах типа Мисс Вселенная», — приводит слова Неплях Telegram-канал агентства.

Ранее, 26 июля, победительница конкурса «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова заявила, что намерена в будущем побороться за титул «Мисс Вселенная».

Гендиректор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк рассказала, что уже общалась с организаторами «Мисс Вселенная» и те подтвердили, что ждут Анну Линникову на сцене.

Конкурс «Мисс Россия – 2022» завершился 25 июля. Линникова смогла обойти в финале 24 соперниц. Корону ей вручила победительница «Мисс Россия – 2019» Алина Санько. Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» пройдет в декабре текущего года.

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