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«Мисс Россия-2022» решила участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия-2022» Ленникова рассказала о желании поучаствовать в конкурсе «Мисс Вселенная»
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Анна Линникова, 22-летнняя уроженка Оренбурга, после победы в конкурсе «Мисс Россия-2022» заявила 26 июля о планах побороться за титул «Мисс Вселенная».

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«Я безумно мечтаю принять участие в международных конкурсах, «Мисс Мира» или «Мисс Вселенная», — поделилась Линникова на пресс-конференции ТАСС.

Гендиректор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк рассказала, что уже общалась с организаторами «Мисс Вселенная», и те подтвердили, что ждут Анну Линникову на сцене.

Конкурс «Мисс Россия-2022» завершился 25 июля. Линникова смогла обойти в финале 24 соперниц. Корону ей вручила победительница «Мисс Россия — 2019» Алина Санько.

Известно, что Анне Линниковой 22 года. Она учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. Среди хобби девушки — изучение французского языка и шитье.

Мечта Анны — объехать весь мир. Она уже начала исполнять ее, так как с 16 лет работает моделью и путешествует по миру по работе.

Первой вице-мисс Россия в этом году стала уроженка Чувашии Анна Будаева, а корону второй вице-мисс получила Дарья Немаева из Хабаровского края. В финале встретились 15 участниц в возрасте от 18 до 23 лет из разных российских городов.

«Мисс Россия» — это крупнейший в стране ежегодный проект в области красоты, проводимый при поддержке Министерства культуры РФ. В кастингах принимают участие более 75 тыс. девушек из 85 субъектов России.

22 июля стало известно, что победительницей конкурса красоты и талантов «Мисс Москва — 2022» стала переводчица Анна Янкова. Победа на конкурсе дает ей возможность представлять столицу на фестивале «Краса России», который пройдет в Сочи в октябре текущего года.

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