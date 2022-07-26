Реклама
Прямой эфир
Мир
Трасс опровергла планы по прямому вмешательству страны в конфликт вокруг Украины
Мир
В Мариуполе началось возведение центра МЧС ДНР
Общество
Счетная палата не поддержала рост НДФЛ до 18%
Мир
МИД РФ опроверг планы по введению виз для граждан Украины
Мир
Байден заявил о планах провести телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Мир
Рособрнадзор вручил аккредитации двум школам Харьковской области
Интернет
Полянский указал на право государств отвечать за кибербезопасность
Мир
МИД РФ указал на замалчивание опасности поставок оружия ЕС Украине
Общество
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за полтора часа
Мир
Глава МИД Румынии назвал взгляды премьера Венгрии неадекватными
Экономика
Мантуров рассказал о готовности РФ обеспечить 25% мирового спроса на неон к 2023 году

Победительницей конкурса «Мисс Россия — 2022» стала уроженка Оренбурга

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первое место в конкурсе «Мисс Россия — 2022» заняла оренбурженка Анна Линникова, которая в финале конкурса смогла обойти 24 соперниц. Корону девушке вручила победительница «Мисс Россия — 2019» Алина Санько 25 июля.

Прекрасные заложницы: самый толерантный конкурс погряз в политике
Почему красота не спасает современный мир

Известно, что Анне Линниковой 22 года. Она учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. Среди хобби девушки — изучение французского языка и шитье.

Мечта Анны — объехать весь мир. Она уже начала исполнять ее, так как с 16 лет работает моделью и путешествует по миру по работе.

По словам Линниковой, титул «Мисс Россия» поможет ей «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам».

I Вице-мисс Россия в этом году стала уроженка Чувашии Анна Будаева, а корону II Вице-мисс получила Дарья Немаева из Хабаровского края. В финале встретились 15 участниц в возрасте от 18 до 23 лет из разных российских городов.

В программу конкурса вошли как классическое дефиле в купальниках и краткий рассказ о себе, так и индивидуальные вопросы, касающиеся философских тем, искусства, литературы и экологии.

В состав конкурсного жюри вошли певец Дмитрий Маликов, теле- и радиоведущий Максим Привалов и композитор Владимир Матецкий.

«Мисс Россия» — это крупнейший в стране ежегодный проект в области красоты, проводимый при поддержке Министерства культуры РФ. В кастингах принимают участие более 75 тыс. девушек из 85 субъектов России.

22 июля стало известно, что победительницей конкурса красоты и талантов «Мисс Москва — 2022» стала переводчица Анна Янкова. Победа на конкурсе дает ей возможность представлять столицу на фестивале «Краса России», который пройдет в Сочи в октябре текущего года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022