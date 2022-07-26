Победительницей конкурса «Мисс Россия — 2022» стала уроженка Оренбурга

Первое место в конкурсе «Мисс Россия — 2022» заняла оренбурженка Анна Линникова, которая в финале конкурса смогла обойти 24 соперниц. Корону девушке вручила победительница «Мисс Россия — 2019» Алина Санько 25 июля.

Известно, что Анне Линниковой 22 года. Она учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. Среди хобби девушки — изучение французского языка и шитье.

Мечта Анны — объехать весь мир. Она уже начала исполнять ее, так как с 16 лет работает моделью и путешествует по миру по работе.

По словам Линниковой, титул «Мисс Россия» поможет ей «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам».

I Вице-мисс Россия в этом году стала уроженка Чувашии Анна Будаева, а корону II Вице-мисс получила Дарья Немаева из Хабаровского края. В финале встретились 15 участниц в возрасте от 18 до 23 лет из разных российских городов.

В программу конкурса вошли как классическое дефиле в купальниках и краткий рассказ о себе, так и индивидуальные вопросы, касающиеся философских тем, искусства, литературы и экологии.

В состав конкурсного жюри вошли певец Дмитрий Маликов, теле- и радиоведущий Максим Привалов и композитор Владимир Матецкий.

«Мисс Россия» — это крупнейший в стране ежегодный проект в области красоты, проводимый при поддержке Министерства культуры РФ. В кастингах принимают участие более 75 тыс. девушек из 85 субъектов России.

22 июля стало известно, что победительницей конкурса красоты и талантов «Мисс Москва — 2022» стала переводчица Анна Янкова. Победа на конкурсе дает ей возможность представлять столицу на фестивале «Краса России», который пройдет в Сочи в октябре текущего года.