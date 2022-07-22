Переводчица Анна Янкова победила в конкурсе «Мисс Москва — 2022»

Победительницей конкурса красоты и талантов «Мисс Москва — 2022» стала переводчица Анна Янкова. Она получила корону победительницы 21 июля в 26-м по счету финале конкурса «Мисс Москва — 2022», пишет сайт kp.ru.

Победа на конкурсе дает Янковой возможность представлять столицу на фестивале «Краса России», который пройдет в Сочи в октябре текущего года.

Также в ходе конкурса были объявлены победительницы и в других номинациях. Так титул «Московская красавица — 2022» получила психолог Инна Лепилина, корону «Красы Москвы — 2022» выиграла спортсменка Алена Акимова, а право называться «Мисс Юная Москва — 2022» получила Софья Раскина, получающая в данный момент образование в медицинском вузе.

Всего в конкурсе приняли участие 25 участниц в возрасте от 18 до 25 лет, он прошел в концертном зале «Известия Hall» в Москве.

28 января 14-летняя модель из ЕАО Ангелина Полевик стала победительницей федерального конкурса красоты «Мировая Русская Красавица». Девушка была единственной, кто представлял Хабаровск и Дальний Восток на крупном турнире. Ангелина стала лучшей в номинации «Юная красавица Европы».