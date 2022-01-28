Модель из ЕАО одержала победу в конкурсе красоты в Москве
Модель из ЕАО, 14-летняя Ангелина Полевик, победила в федеральном конкурсе красоты «Мировая Русская Красавица» в Москве. Она была единственной, кто представлял Хабаровск и Дальний Восток на крупном турнире.
Ангелина стала лучшей в номинации «Юная красавица Европы» (YOUNG MISS EUROPEAN BEAUTY).
Конкурс проводился в рамках «Народной недели Моды» в Москве. В нем принимали участие порядка 130 человек из восьми стран, в том числе из Азербайджана, Израиля, Белоруссии, США и Украины, сообщает ИА EAOMedia.
В конце минувшего года представительница от Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021».