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Политолог отверг возможность третьего майдана на Украине

Светов: третьего майдана на Украине быть не может, особенно пророссийского
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» 17 ноября отверг возможность третьего майдана на Украине.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что в стране готовится третий майдан. По его словам, операцию якобы организует Россия.

По мнению Светова, третьего майдана на Украине быть не может, особенно в исполнении пророссийских сил.

«Мы, если вспомним историю майданов, то их организовывала не Россия. Что во времена, когда [экс-глава Украины Виктор] Ющенко стал президентом, — первый майдан, что майдан, который был организован в 2013 году, это были майданы, созданные антироссийскими силами, это их технология», — отметил политолог.

Более того, у России нет тех сил на Украине, которые могли бы выступать в ее поддержку, и на сегодняшний день трудно представить, что в украинском обществе найдутся люди, готовые выйти на улицу, требуя отставки Зеленского, добавил эксперт.

«Он (Зеленский. — Ред.) просто чувствует, что кресло под ним горит. Он боится того, что всё-таки возможен не майдан, а заговор военных, которые, получив добро от США, могут его убрать, поэтому он загодя твердит, что всё, что будет сделано против него, — это пророссийские происки», — указал Светов.

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Предыдущие два политических кризиса на Украине, получивших название «майдан», проходили в 2004 и 2013–2014 годах. В ходе них в стране сменялось руководство.

Ранее, 6 ноября, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот в стране. По его словам, в Киеве видят отсутствие интереса со стороны США, однако украинский лидер показывает оторванность от реальности и отрицает тяжелое положение армии в зоне боевых действий.

В начале ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал журналу The Economist, что войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. В свою очередь, Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ, но признал, что наступление украинской армии проходит сложно, в связи с тем что российские силы контролируют небо.

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