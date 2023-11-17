ЦБ РФ сообщил, что не имеет казначейских обязательств США

Банк России не имеет казначейских обязательств США в своем портфеле, сообщил в пятницу, 17 ноября, регулятор.

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», — приводит заявление Центробанка РФ «РИА Новости».

В ЦБ добавили, что информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только казначейство Соединенных Штатов.

По данным Министерства финансов США, Россия в сентябре почти в два раза увеличила объем вложений в госдолг США по сравнению с августом. Портфель РФ состоит из $61 млн в долгосрочных бумагах и $12 млн — в краткосрочных. В августе он состоял из $26 млн в долгосрочных и $5 млн — краткосрочных.

В октябре американское казначейство сообщило о достижении госдолгом США отметки в $33 трлн 513 млрд. Менее чем за месяц рост составил $500 млрд.

Рекорда в $33 трлн американский госдолг достиг 19 сентября, сообщалось в отчете министерства финансов США. В начале июня президент США Джо Байден подписал указ о повышении потолка государственного долга для избежания в стране дефолта.