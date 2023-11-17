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В сентябре Россия увеличила вложения в госдолг США до $73 млн

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Россия в сентябре увеличила вложения в государственный долг США до $73 млн. Об этом говорится в отчете минфина США, опубликованном 17 ноября.

По его информации, Россия приобрела долгосрочные облигации на $61 млн и краткосрочные на $12 млн. Вложения выросли до максимального значения с марта 2023 года, когда они составляли $77 млн.

Крупнейшим держателем госдолга США осталась Япония. В сентябре ее вложения составляли $1087,7 млрд. На втором месте идет Китай ($778,1 млрд), на третьем — Великобритания ($668,9 млрд). Все они за месяц сократили свои вложения.

Бомба на $33 трлн: госдолг США стал мировой проблемой
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Ранее, 10 октября, американское казначейство сообщило, что государственный долг США вырос на $500 млрд менее чем за месяц после достижения новой исторической отметки в $33 трлн.

При этом 8 октября сообщалось, что стоимость государственных облигаций США обвалилась до 16-летнего минимума. В попытках сбить инфляцию американская Федеральная резервная система довела ставки до наиболее высокого уровня с 2007 года. Доцент кафедры экономики РАНХиГС Артем Голубев сказал, что доходность по десятилетним гособлигациям взлетела до 5%, что привело к снижению стоимости бумаг.

4 октября агентство Bloomberg сообщило, что ипотечные ставки в США впервые с ноября 2000 года превысили 7,5%. Отмечается, что год назад этот показатель составлял 6,75%. При этом индекс заявок упал до минимального с 1995 года значения.

Предыдущего рекорда в $33 трлн американский госдолг достиг 19 сентября, сообщалось в отчете министерства финансов США. В начале июня президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о повышении потолка государственного долга для избежания в стране дефолта.

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