Штырков показал свой суперудар перед боем с Минеевым

Самбист и боец ММА Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк 17 ноября показал свой суперудар перед боем с кикбоксером, чемпионом Европы и мира Владимиром Минеевым на турнире серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

В ходе открытой тренировки спортсмены рассказали о подготовке к поединку.

Штырков показал жесткий удар по голени. После такого удара противник может продолжить бой на одной ноге.

«От него очень сложно защититься максимально, что можно сделать — приподнять ногу, но в любом случае, когда по пустой — можно равновесие потерять. А тому, кто бьет, не опасно», — рассказал он.

Уральский Халк отметил, что держит диету, чтобы уложиться в весовую категорию.

«Есть хочется, особенно на неделе, когда мы воду пьем, соль убираем, углеводы, всё по минимуму», — отметил он.

В свою очередь, Минеев показал, как начинает свою тренировку с шеи.

«Если ты довел свои комбинации до уровня, то человек ничего не сможет сделать. Мастерство и заключается в том, что все знают: ты бьешь и всё равно пропускаешь», — отметил он.

Днем ранее Штырков заявил, что полностью готов к бою с Минеевым. Он назвал Минеева топовым бойцом и оценил его как крайне опасного соперника.

15 ноября бойцы встретились на пресс-конференции. В ходе мероприятия Штырков назвал своего соперника чудо-женщиной. Минеев в ответ сказал, что ни у кого из присутствовавших на конференции нет повода сомневаться «в его мужском», а у Штыркова и вовсе будет время проверить это на ринге.

11 ноября российский боксер Григорий Дрозд назвал бойца Минеева фаворитом в бою со Штырковым. Он считает, что Штырков — очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу, которые есть у Минеева. 9 ноября боец MMA Алексей Олейник также указал на преимущества Минеева перед Штырковым.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.