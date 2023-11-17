МЧС показало кадры обрушившегося в Астрахани дома с высоты птичьего полета

ГУ МЧС России по Астраханской области в пятницу, 17 ноября, опубликовало в своем Telegram-канале кадры работ по разбору завалов обрушившегося в Астрахани жилого дома.

«С помощью специализированной техники вывезено 90% обломков», — говорится в сообщении ведомства.

Работы на месте происшествия продолжаются.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади. После этого обрушились третий и четвертый подъезды. В зоне обрушения оказалось около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. В результате обрушения один человек погиб. По предварительным данным, погибла пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу.

Предварительной причиной обрушения, по данным следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области, стало повреждение несущих конструкций в одной из квартир.

По факту инцидента организовали проверку. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В связи с произошедшим в Астраханской области введен региональный режим ЧС.