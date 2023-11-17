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Жительница обрушившегося дома в Астрахани рассказала о проблемах в здании

Жительница обрушившегося дома в Астрахани пожаловалась на трещины и канализацию
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Фото: РИА Новости/Павел Гирин
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Жительница частично обрушившегося пятиэтажного дома в Астрахани Нина Линченко рассказала 17 ноября «Известиям» о проблемах в здании.

По словам женщины, под окном ее квартиры была трещина.

«У меня на кухне под окном трещина, я показывала, говорила управляющей компании <…> Ну такую глупость сказали, что птички», — рассказала она.

Линченко указала и на проблемы с канализацией в доме. Она рассказала, что в доме уже 10 лет течет подвал, но в управляющей компании на это не реагировали.

«Вот я когда 10 лет назад приехала, он [подвал] капал, и я хотела обратиться. Мне соседи говорят: «Да, там всё время течет». Потом кто-нибудь новый покупает квартиру, тоже обращает внимание. Я тоже говорю: «Да не обращайте внимание, там всё время течет». Недавно вот разлилось перед подъездом, уже второй раз за месяц. Конечно, вонь идет, вонь на весь подъезд до пятого этажа», — поделилась жительница многоквартирного дома.

Также она рассказала, что соседи этажом выше делали ремонт, из-за которого в ее квартире начали отходить плиты.

«Он стучал там месяц надо мной. Я думаю, это он мне что-то так сделал, что у меня плиты стали отходить, и там штукатурка иногда падала <…> Он пол менял, стены, наверное», — сказала женщина.

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Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. Ранее в этот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади. После этого обрушились третий и четвертый подъезды. В зоне обрушения оказалось около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. В результате обрушения один человек погиб. По предварительным данным, погибла пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов.

Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу.

Предварительной причиной обрушения, по данным следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области, стало повреждение несущих конструкций в одной из квартир.

По факту инцидента организовали проверку. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В связи с произошедшим в Астраханской области введен региональный режим ЧС.

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