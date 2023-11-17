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В МЧС сообщили об отсутствии людей под завалами дома в Астрахани

МЧС: под завалами частично обрушившегося дома в Астрахани больше нет людей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Спасатели считают, что под завалами частично обрушившегося дома в Астрахани больше нет людей. Об этом 17 ноября и.о. начальника ГУ МЧС по Астраханской области Виталий Буранов рассказал журналисту Сергею Целищеву.

«Техника работает, спасатели работают. <...> По нашим данным, не должно быть никого (под завалами. ― Ред.). Мы всех нашли, все на связи», ― рассказал Буранов.

По словам собеседника, в результате обрушения жилого дома погиб один человек, пострадавших нет. На месте происшествия продолжается разбор завалов, который должен завершиться в течение суток.

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Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. Ранее в этот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине на стене пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади. После этого обрушились третий и четвертый подъезды. В зоне обрушения оказалось около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. По поручению главы региона Игоря Бабушкина создан оперативный штаб. В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.

В результате обрушения части пятиэтажки один человек погиб. По предварительным данным, погибла пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов.

Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу.

Предварительной причиной обрушения, по данным следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области, стало повреждение несущих конструкций в одной из квартир.

По факту инцидента организовали проверку. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В связи с произошедшим в Астраханской области введен региональный режим ЧС.

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