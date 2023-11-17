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Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –4 градусов в Москве 17 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, преимущественно без осадков, а на дорогах местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 17 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –4…–2 градуса, ночью столбики термометров могут опуститься до –8.

В Московской области днем прогнозируют –6…–1 градус, ночью может похолодать до –10.

Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление повысится до 751 мм ртутного столба.

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Ранее, 16 ноября, в «Яндекс Погоде» сообщили «Известиям», что в выходные, 18 и 19 ноября, в Москве ожидается небольшой снег. В субботу температура воздуха днем достигнет –4 градусов, а в воскресенье опустится до –5.

Ранее, 13 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к концу недели среднесуточная температура опустится до отрицательных значений и наступит климатическая зима. По его словам, в течение недели будет происходить постепенное понижение температуры, пятница будет самой холодной.

Позже Шувалов рассказал, что вторая половина ноября в Москве охарактеризуется колебаниями температуры, однако сильных морозов до конца месяца не предвидится. После похолодания в выходные уже в начале следующей недели, 21–22 ноября, прогнозируется снегопад, высота снежного покрова в столице может достичь 8 см.

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