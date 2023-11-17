«Известия» публикуют снятые за несколько минут до обрушения дома в Астрахани кадры

В распоряжении «Известий» 17 ноября появилось видео частично обрушившегося дома в Астрахани, снятое за несколько минут до самого инцидента.

На кадрах можно увидеть огромную трещину, которая пошла по фасаду дома. Также слышен громкий треск, оповещающий о скорой трагедии.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. Ранее в этот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине на стене пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади. После этого обрушились третий и четвертый подъезды. В зоне обрушения оказалось около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. По поручению главы региона Игоря Бабушкина создан оперативный штаб. В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.

В результате обрушения части пятиэтажки один человек погиб. По предварительным данным, погибла пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести.

Предварительной причиной обрушения, по данным следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области, стало повреждение несущих конструкций в одной из квартир.

По факту инцидента организовали проверку. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В связи с произошедшим в Астраханской области введен региональный режим ЧС.