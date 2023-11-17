В МЧС сообщили о прилете в Москву третьей группы эвакуированных из Газы россиян

Третий спецборт с группой из 120 эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в аэропорт Домодедово. Об этом ночью 17 ноября сообщили в МЧС России.

«Раненых, к счастью, нет, все люди в достаточно в хорошем состоянии здоровья», — сказал руководитель пресс-службы ведомства Романа Охотенко.

Отмечается, что всего к настоящему моменту самолетами МЧС РФ было перевезено 288 человек. При этом сейчас в пунктах временного размещения (ПВР) в Московской области остаются почти 100 граждан РФ, прибывших из сектора Газа.

Ранее, вечером 16 ноября, сообщалось, что из Каира в Москву вылетел третий спецборт МЧС РФ. Самолет Ил-76 доставит 120 эвакуированных из сектора Газа россиян.

О том, что третья группа эвакуированных россиян выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для последующего вылета в Москву, сообщили ранее в этот день в МЧС РФ. Также ведомство отмечало, что за минувшие сутки через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» из сектора Газа выехали 107 россиян.

Уточнялось, что пункт пропуска накануне работал сверх установленного срока, поэтому оперативная группа МЧС смогла провести на египетскую сторону дополнительную группу людей. За пять дней КПП «Рафах» пересекли в общей сложности почти 310 граждан России.

В МИД РФ 13 ноября заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве отметили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Тогда же замглавы МЧС России Алексей Серко указал, что ведомство планирует эвакуировать всех россиян из сектора Газа в течение недели.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.