Реклама
Прямой эфир
Спорт
Нападающий «Спартака» Морозов получил травму во время хоккейного матча
Общество
Росавиация нашла нарушения в расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле
Экономика
Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ
Мир
В МЧС сообщили о прилете в Москву третьей группы эвакуированных из Газы россиян
Мир
Байден пообещал устранять недопонимание с Си Цзиньпином дипломатически
Мир
Госдеп США выступил против авиаударов Израиля по больницам в секторе Газа
Мир
Более 4 тыс. человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации конфликта
Происшествия
После обрушения дома в Астрахани возбуждено уголовное дело
Спорт
Нападающий «Ак Барса» Шипачев набрал 900 очков в КХЛ
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве
Общество
Рособрнадзор к 2026 году переведет все системы ЕГЭ на российские
Общество
На сессии рекламного форума обсудили популярность российских брендов
Происшествия
Замглавы МЧС вылетел на место обрушения дома в Астрахани
Сюжет:

В МЧС сообщили о прилете в Москву третьей группы эвакуированных из Газы россиян

0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Третий спецборт с группой из 120 эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в аэропорт Домодедово. Об этом ночью 17 ноября сообщили в МЧС России.

«Раненых, к счастью, нет, все люди в достаточно в хорошем состоянии здоровья», — сказал руководитель пресс-службы ведомства Романа Охотенко.

Отмечается, что всего к настоящему моменту самолетами МЧС РФ было перевезено 288 человек. При этом сейчас в пунктах временного размещения (ПВР) в Московской области остаются почти 100 граждан РФ, прибывших из сектора Газа.

«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»
О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне и как будет развиваться противостояние Израиля и ХАМАС

Ранее, вечером 16 ноября, сообщалось, что из Каира в Москву вылетел третий спецборт МЧС РФ. Самолет Ил-76 доставит 120 эвакуированных из сектора Газа россиян.

О том, что третья группа эвакуированных россиян выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для последующего вылета в Москву, сообщили ранее в этот день в МЧС РФ. Также ведомство отмечало, что за минувшие сутки через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» из сектора Газа выехали 107 россиян.

Уточнялось, что пункт пропуска накануне работал сверх установленного срока, поэтому оперативная группа МЧС смогла провести на египетскую сторону дополнительную группу людей. За пять дней КПП «Рафах» пересекли в общей сложности почти 310 граждан России.

В МИД РФ 13 ноября заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве отметили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Тогда же замглавы МЧС России Алексей Серко указал, что ведомство планирует эвакуировать всех россиян из сектора Газа в течение недели.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023