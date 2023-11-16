Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 4 тыс. человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации конфликта
Происшествия
После обрушения дома в Астрахани возбуждено уголовное дело
Спорт
Нападающий «Ак Барса» Шипачев набрал 900 очков в КХЛ
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве
Общество
Рособрнадзор к 2026 году переведет все системы ЕГЭ на российские
Общество
На сессии рекламного форума обсудили популярность российских брендов
Происшествия
Замглавы МЧС вылетел на место обрушения дома в Астрахани
Общество
В Госдуме поддержали инициативу о возвращении в школы уроков труда
Мир
Спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Польские власти и ЕК не смогли уладить блокирование границы с Украиной
Армия
Авиация ВКС совершила полеты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями
Происшествия
Один человек погиб при обрушении части жилого дома в Астрахани
Происшествия
Власти заявили, что причиной обрушения дома в Астрахани стал не взрыв газа
Сюжет:

ООН разочаровало нежелание Израиля исполнять резолюцию Совбеза по Газе

Офис генсека: ООН разочаровалась в Израиле из-за невыполнения резолюции по Газе
0
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ООН разочаровало заявление Израиля о том, что страна не собирается исполнять положения гуманитарной резолюции Совета Безопасности (СБ) организации, которые касаются палестино-израильского конфликта. Об этом 16 ноября сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы разочарованы теми заявлениями, которые мы увидели от израильского правительства относительно резолюции», — передает слова Дюжаррика ТАСС.

Он указал на то, что Совбез «довольно мучительно» достиг принятия резолюции.

Суд уйдет: Израиль не станет военным преступником на уровне ООН
Почему Совбез не допустит осуждения еврейского государства и как может действовать мировое сообщество

15 ноября за принятие мальтийской резолюции по ситуации в секторе Газа проголосовали 12 стран. США и Великобритания воздержались, а также Россия, поскольку поправка, предложенная РФ в качестве дополнения к резолюции, была отклонена Совбезом. В поправке содержался призыв к скорейшему перемирию между Палестиной и Израилем, а также к немедленному прекращению огня. Однако СБ ООН не принял поправку РФ к проекту резолюции Мальты, несмотря на то, что поправку поддержали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик. Девять государств воздержались. Только США выступили против нее.

Также шотландская национальная партия представила поправку, которая призывает британское правительство «присоединиться к международному сообществу в оказании давления на все стороны с целью их согласия немедленно прекратить огонь». Однако 15 ноября большинство депутатов парламента проголосовали против призыва к прекращению огня в секторе Газа.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023