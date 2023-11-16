ООН разочаровало нежелание Израиля исполнять резолюцию Совбеза по Газе

ООН разочаровало заявление Израиля о том, что страна не собирается исполнять положения гуманитарной резолюции Совета Безопасности (СБ) организации, которые касаются палестино-израильского конфликта. Об этом 16 ноября сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы разочарованы теми заявлениями, которые мы увидели от израильского правительства относительно резолюции», — передает слова Дюжаррика ТАСС.

Он указал на то, что Совбез «довольно мучительно» достиг принятия резолюции.

15 ноября за принятие мальтийской резолюции по ситуации в секторе Газа проголосовали 12 стран. США и Великобритания воздержались, а также Россия, поскольку поправка, предложенная РФ в качестве дополнения к резолюции, была отклонена Совбезом. В поправке содержался призыв к скорейшему перемирию между Палестиной и Израилем, а также к немедленному прекращению огня. Однако СБ ООН не принял поправку РФ к проекту резолюции Мальты, несмотря на то, что поправку поддержали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик. Девять государств воздержались. Только США выступили против нее.

Также шотландская национальная партия представила поправку, которая призывает британское правительство «присоединиться к международному сообществу в оказании давления на все стороны с целью их согласия немедленно прекратить огонь». Однако 15 ноября большинство депутатов парламента проголосовали против призыва к прекращению огня в секторе Газа.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.