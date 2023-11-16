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Экономист спрогнозировал курс доллара до конца 2023 года

Экономист Григорьев: до конца года курс доллара может составить 90 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экономист, инвестор Владимир Григорьев допустил, что до конца 2023 года курс доллара может зафиксироваться в пределах 90 рублей.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 16 ноября, специалист отметил, что курс рубля по отношению к доллару начал постепенно восстанавливаться после введения ограничений валютной выручки экспортеров.

По словам экономиста, курс продолжает показывать положительную тенденцию. Также это связано с ростом ключевой ставки на 2 пункта. К концу года, предположил эксперт, курс должен сбалансироваться в пределах 88–90 рублей за доллар.

На пользу российской валюте, по словам Григорьева, пошло обострение ближневосточного конфликта. В перспективе это может привести к росту цен на нефть, а это тоже положительно отразится на курсе рубля.

Григорьев отметил, что российское правительство стремится к сохранению курса в пределах 90 рублей за доллар из-за необходимости наполнять бюджет за счет продажи экспортерами валютной выручки и приближающегося налогового периода.

«Учитывая тот факт, что российская валюта напрямую зависит от рыночной конъюнктуры, у правительства и ЦБ РФ имеется масса возможностей придерживать курс на той отметке, которая в текущий момент наиболее целесообразна», — заключил Григорьев.

Новый разворот: рублю прописали укрепление до 90 за доллар к концу года
Что поддерживает курс и будет ли отскок

Ранее 16 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что Банку России пришлось повысить ключевую ставку, чтобы уменьшить потери для населения и бизнеса. Она объяснила, что непринятие такой меры обернулось бы негативными последствиями, сообщает телеканал «360».

15 ноября курс доллара на Мосбирже впервые с начала июля опускался ниже 89 рублей. Стоимость евро при этом падала до 96,4 рубля, а юаня — до 12,2 рубля, отмечает RT. За последний месяц российская валюта укрепилась по отношению к американской, европейской и китайской уже более чем на 10%. По мнению экспертов, связано это с ужесточением денежно-кредитных условий.

В тот же день сайт kp.ru отмечал, что в октябре чистые продажи валюты на Мосбирже выросли до $12,5 млрд. Это на треть больше, чем в сентябре ($9,2 млрд).

13 ноября стало известно, что российские власти намерены освободить от уплаты курсовых пошлин недорогие партии товаров, изделия для личного пользования, а также некоторые товары для продажи в duty free. Из-под временных экспортных пошлин, которые привязаны к курсу рубля, планируют освободить товарные партии дешевле €200, сообщает телеканал «Звезда». Помимо этого, в правительстве хотят продлить до 31 мая 2024 года экспортные квоты для азотных и сложных удобрений.

Также 13 ноября кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля. Специалист выразил мнение, что тенденция медленного, но верного движения доллара и евро вниз продолжится после указа президента России Владимира Путина об ограничении валютной выручки экспортерами.

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