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Экономист спрогнозировал будущий курс рубля

Экономист Григорьев допустил укрепление рубля ниже 90 за доллар
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 13 ноября, специалист выразил мнение, что тенденция медленного, но верного движения доллара и евро вниз продолжится после указа президента России Владимира Путина об ограничении валютной выручки экспортерами.

Ранее в этот день стало известно, что правительство РФ решило вывести из-под экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, ряд товаров — среди них, в частности, продукция для личного пользования, партии товаров стоимостью до €200 и часть поставок в магазины duty free. По мнению властей, это поможет сохранить текущий курс нацвалюты.

По словам Григорьева, данная мера тоже пойдет рублю на пользу, однако в меньшей степени, чем валютные ограничения.

«Мне кажется, тут больше цель социально-экономического характера — снизить расходы граждан и малого бизнеса», — добавил он.

Эксперт предположил, до конца года курс составит 90 рублей за доллар и 96–97 рублей за евро. Между тем он допустил еще большее укрепление национальной валюты.

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Ранее 13 ноября в Минэкономразвития РФ сообщили «Известиям», что решение вывести из-под временных экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, товары стоимостью менее €200 позволит сохранить курс и меры, направленные на поддержку несырьевого экспорта, прежде всего малого бизнеса.

Механизм гибкой экспортной пошлины с привязкой к курсу рубля носит временный характер и действует с 1 октября до конца 2024 года, отмечает телеканал «Звезда». Она составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты, уточняет телеканал «360». Она будет нулевой при курсе ниже 80 рублей за доллар.

9 ноября в Центробанке РФ сообщили, что в октябре россияне увеличили объем нетто-покупок валюты через банки и на бирже в три раза. Глава Сбербанка Герман Греф оценил фундаментальный курс рубля в 85–90 за доллар. В кредитной организации не ожидают серьезных отклонений от этого диапазона, сообщает НСН.

21 сентября правительство России ввело гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Они начали действовать с 1 октября. Такую меру доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Известиями» назвал значимой для экономики России.

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