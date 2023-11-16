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Суд отправил на принудительное лечение фигуранта дела о покушении на Соловьева

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева. Об этом 16 ноября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Освободить от уголовной ответственности и направить Стрижакова на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением», — говорится в решении.

Суд принял во внимание заключение психолого-психиатрических экспертиз, согласно которому 43-летний Стрижаков страдает бредовым шизофреноподобным расстройством и синдромом зависимости от стимуляторов.

Вину ни по одному из предъявленных эпизодов Стрижаков не признал. В ходе процесса он настаивал на том, что не знал о готовящемся преступлении, а оружие и боеприпасы, найденные у него в квартире, якобы дали ему на хранение остальные члены группировки.

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В конце апреля 2022 года ФСБ России пресекла деятельность планировавшей убийство Соловьева террористической группы. Следственный комитет РФ рассказал, что в ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, наркотики и др. Они планировали подорвать машину журналиста. При этом сам Соловьев заявил, что не знал о планирующемся на него покушении.

По данным «Известий», всего злоумышленников, планировавших покушение на Соловьева, было шестеро. Некоторые фигуранты дела имели судимости и проходили принудительное лечение. Так, Василий Стрижаков был один раз судим за наркотики, второй раз — за покушение на убийство.

В октябре первое уголовное дело по факту подготовки убийства Соловьева поступило во Второй Западный окружной военный суд в Москве. Уточнялось, что Стрижакову вменяется шесть статей Уголовного кодекса РФ.

13 октября один из обвиняемых Максим Дружинин заявил, что Соловьева планировали убить из-за его профессиональной деятельности и активной поддержки спецоперации по защите Донбасса. По его словам, участникам убийства полагалось вознаграждение в 1 млн рублей от куратора c Украины.

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