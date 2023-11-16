Армия Израиля снова объявила приостановку боевых действий в Газе

Армия Израиля (ЦАХАЛ) 16 ноября объявила приостановку боевых действий в некоторых районах на севере сектора Газа.

Как отмечается, огонь будет приостановлен на четыре часа.

«Мы осуществим временную тактическую приостановку военной деятельности в течение дня, в частности, с 10:00 (11:00 мск) до 14:00 (15:00 мск) в гуманитарных целях в районах Аш-Шуджайя и Аль-Туркаман», — написал в соцсетях представитель Армии Израиля Авичай Адраи.

Накануне израильская армия объявляла о четырехчасовой приостановке военных действий для эвакуации населения в районах Эс-Салам и Эн-Нур в Джебалии. До этого, 14 ноября, также сообщалось о приостановке боев в окрестностях аль-Дарадж и ат-Туффа.

15 ноября в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль ряда силовых центров ХАМАС в секторе Газа. По данным пресс-службы, захвачены штаб-квартира законодательного совета ХАМАС, штаб-квартира полиции движения, инженерный факультет, который использовался для производства боевых средств, а также дом губернатора. Кроме того, израильская армия нанесла удар по резиденции лидера палестинского движения Исмаила Хании.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.