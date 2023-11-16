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Антикитайская демонстрация началась в Сан-Франциско

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Фото: REUTERS/Loren Elliott
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Сотни демонстрантов вышли на улицы Сан-Франциско на фоне визита председателя КНР Си Цзиньпина в США и его переговоров с американским президентом Джо Байденом. Об этом 15 ноября с места событий сообщил корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

«Протестующие с яркими транспарантами и громкими лозунгами вышли на антикитайскую демонстрацию. Они заблокировали движение по одной из центральных улиц города около места проведения саммита АТЭС», — передает он.

Корреспондент отмечает, что американская полиция в происходящее не вмешивается.

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Ранее в этот день состоялась встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена. В ходе переговоров американский лидер заявил, что Вашингтон и Пекин должны гарантировать, что их конкуренция не выльется в конфликт. Байден отметил, что встреча в рамках саммита дает надежду на восстановление «нормального курса» во взаимоотношениях с Китаем, несмотря на то, что конкуренция между странами всегда будет существовать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также 15 ноября заявил, что Москва будет следить за сообщениями, сопровождающими встречу президента США с его китайским коллегой. При этом он отметил, что их встреча не та тема, которая стоит на повестке дня в РФ.

Накануне стало известно о прибытии Си Цзиньпина в Сан-Франциско. В рамках этого визита у китайского лидера помимо встречи на высшем уровне было назначено также участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Тогда же Николай Мастеров рассказал, что приезд на саммит китайского лидера взволновал не только участников объединения, но и обычных граждан города: сотни людей собрались у гостиницы, где он остановился. На кадрах видно, что место патрулируют десятки полицейских.

Саммит АТЭС проходит на текущей неделе в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на нем представляет вице-премьер России Алексей Оверчук.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.

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