«Известия» показали спешную подготовку Сан-Франциско к саммиту АТЭС

Власти Сан-Франциско спешно пытаются привести в порядок город перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранцами, в частности перед китайцами. Об этом с места событий рассказал 14 ноября корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

«Жители Сан-Франциско возмущены ситуацией в городе. Его пытаются спешно привести в пристойный вид перед саммитом АТЭС: выкидывают из центра палаточные лагеря бездомных и наркоманов, чтобы не было так стыдно перед иностранцами, особенно перед китайцами, чей условный Шанхай, в сравнении с Сан-Франциско, как небо и земля», — передает журналист.

Он также отмечает, что приезд на саммит председателя КНР Си Цзиньпина взволновал не только участников объединения, но и обычных граждан города: у гостиницы, где он остановился, не протолкнуться. На кадрах видно, что место патрулируют десятки полицейских. Их от граждан разделяет высокий забор.

Ранее в этот день стало известно о прибытии Си Цзиньпина в Сан-Франциско. В рамках этого визита у китайского лидера назначена встреча на высшем уровне с президентом США Джо Байденом, а также участие в саммите АТЭС.

Саммит АТЭС проходит на текущей неделе в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на нем представляет вице-премьер России Алексей Оверчук.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Сан-Франциско в США на три часа установили запрет на взлет и прилет самолетов. Такие меры приняли в качестве меры по обеспечению безопасности участников саммита АТЭС.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят США, Китай, Россия, Япония, Мексика.