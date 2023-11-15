Польские перевозчики планируют заблокировать еще один КПП на границе с Украиной

Польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Украиной, решили заблокировать еще один пункт пропуска. Об этом 15 ноября сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин.

«Что касается самих забастовщиков, то на сегодняшний день они планируют только усиливать забастовку. В частности, известно, что с 21 ноября они еще хотят заблокировать четвертый пункт пересечения — Медыка – Шегини», — сказал он в беседе с украинским агентством УНН.

Балин также прокомментировал убытки, нанесенные украинским перевозчикам из-за забастовки. По его словам, каждый украинский перевозчик от простоя одного транспортного средства в очереди теряет не менее €300 в сутки. При этом он указал, что это недополученные доходы, а прямые убытки составляют около €100 в сутки.

Ранее, 6 ноября, сообщалось, что несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. После полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

В тот же день украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что заблокированные польскими перевозчиками контрольно-пропускные пункты на границе и полная блокада передвижения автомобилей — болезненный удар в спину Украине.

Через несколько дней на границе Украины и Польши скопились огромные очереди из грузовиков. Одна из очередей началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

14 ноября Reuters сообщило, что Киеву и Варшаве не удалось прийти к какому-либо соглашению о прекращении недельного протеста польских дальнобойщиков на границе с Украиной. В тот же день портал Myśl Polska заявил, что между странами идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов.

На следующий день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что украинская экономика находится под угрозой из-за забастовок перевозчиков на границе с Польшей, затрудняющих движение грузовиков. Балин заявил, что если забастовка продлится еще несколько недель, то финансовый год для страны можно будет считать закрытым.

О негативных последствиях для экономики страны 15 ноября также рассказал «Известиям» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, резкое понижение перевозок через границу с Польшей может привести к тому, что экспорт Украины упадет еще в два раза.