Экономист рассказал о потерях экономики Украины из-за забастовок перевозчиков

Украинская экономика находится под угрозой из-за забастовок перевозчиков на границе с Польшей, затрудняющих движение украинских грузовиков, сообщило издание «Страна.ua». Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с «Известиями» 15 ноября объяснил, что резкое понижение перевозок из-за сложившейся ситуации может привести к тому, что экспорт страны упадет в два раза.

Эксперт отметил, что за 2022 год объем украинского экспорта уже снизился в два раза из-за разрушения экономики в результате военных действий и за счет того, что перестал действовать морской коридор по экспорту.

«Сегодня у Украины среди вариантов, которые есть для вывоза продукции, — это сухопутные поставки через Польшу, кроме этого есть дорога через Словакию, Венгрию, Румынию. Но основные поставки всегда шли через Польшу», — сказал экономист.

Он объяснил, что путь в Словакию, Венгрию, Румынию идет через горы. В то же время в сторону Польши располагается более–менее равнинная территория, удобная для движения транспорта.

«Резкое понижение перевозок через эти границы может привести к тому, что экспорт Украины упадет еще в два раза. И многие украинские компании находятся перед угрозой невыполнения контрактов поставок, когда они не могут продукцию привезти в Европу», — подчеркнул Зубец.

Как он уточнил, украинские организации ввозят довольно много продукции, которую производят на Украине по договорам с крупными западными производителями. Основная масса товара — это продовольственная продукция. При этом эксперт обратил внимание, что агропродукция часто скоропортящаяся, и если стоянка на границе будет занимать двое суток и больше, то не вся продукция доедет в нормальном виде.

«Для Украины это серьезное испытание, связанное с тем, что после прекращения морских поставок через черноморские порты, они вынуждены всё возить через сухопутные границы, и здесь большие проблемы. Насколько это всё затянется, непонятно, потому что пока польскому правительству не удалось договориться со своими перевозчиками», — сказал Зубец.

Он напомнил, что еще в 2022 году была отменена система разрешительного порядок использования фур для перевозок. Ранее Польша ограничивала количество таких украинских автомобилей, которые могли заезжать на ее территорию. Воспользовавшись снятием ограничения, украинцы фактически монополизировали рынок перевозок между Украиной и Польшей, рассказал экономист. Кроме того, украинские грузовики стали забирать польские грузы и доставлять их дальше в страны Западной Европы. Таким образом, они стали отнимать бизнес у польской стороны, объяснил эксперт. В результате польские перевозчики начали забастовку.

«Когда она закончится и какие потери понесет украинская экономика, сейчас сказать сложно. Но, в любом случае, та информация, которая есть на сегодняшний день, говорит, что потери будут велики. Многие пишут о том, что это серьезная катастрофа для украинской экономики. Объем потерь пока оценить сложно, но он точно будет большим», — заключил Зубец.

6 ноября сообщалось, что несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

8 ноября стало известно, что на границе Украины и Польши скопились огромные очереди из грузовиков, после того как пограничные переходы были заблокированы протестующими польскими дальнобойщиками.