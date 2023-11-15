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Эрдоган заявил о намерении добиваться международной изоляции Израиля

Эрдоган: мы продолжим изолировать Израиль на международной арене
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Фото: REUTERS/Murat Cetinmuhurdar/PPO
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что будет добиваться изоляции Израиля на международной арене из-за операции в секторе Газа. Об этом он заявил 15 ноября в ходе выступления в парламенте.

Турецкий лидер назвал Израиль террористическим государством, отметив, что он реализует стратегию полного уничтожения города и его жителей.

«Мы ведем диалог с лидерами стран, воздержавшихся при голосовании по [ближневосточной] резолюции, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 121 голосом за. В то же время мы оказываем все виды видимой и невидимой гуманитарной поддержки палестинскому народу, мы продолжим изолировать Израиль на международной арене», — передает агентство Anadolu слова Эрдогана.

Кроме того, президент Турции призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать наличие у его страны ядерного оружия.

«Нетаньяху, признай, что у тебя есть ядерная бомба. Признай. А она у тебя есть, поэтому ты и угрожаешь ею. Сколько бы ни было у тебя бомб, твой конец [в политике] пришел», — подчеркнул он.

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Накануне стало известно, что Анкара подготовила иск в Международный уголовный суд (МУС) против израильского премьера, обвинив его в геноциде в секторе Газа. В тексте иска требуют от прокуратуры суда собрать доказательства преступлений Нетаньяху против палестинского народа, чтобы после этого начать уголовное дело против политика и других виновных.

Ранее, 11 ноября, президент Турции сказал, что молчаливая позиция западных государств, которые поддерживают Израиль в конфликте в секторе Газа, является выражением трусости и отсутствием совести.

До этого, 4 ноября, Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с главой израильского правительства Нетаньяху на фоне ведущихся военных действий в секторе Газа. Турецкий лидер подчеркнул, что премьер Израиля больше не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу. 31 октября Эрдоган также заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности.

Кроме того, Турция отозвала своего посла из Израиля для консультаций из-за событий в секторе Газа. В МИД страны отметили, что решение было принято в связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, которую спровоцировали «атаки Израиля на мирное население».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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