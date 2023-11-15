Гинцбург заявил о завершении испытаний обновленной вакцины «Спутник»

Клинические испытания обновленной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» завершились, она может поступить в оборот в середине декабря. Об это в среду, 15 декабря, заявил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если всё будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то действительно в первой декаде «Спутник Лайт» будет в гражданском обороте», — передает его слова «РИА Новости».

Гинцбург объяснил, что остальные виды вакцины, такие как полный «Спутник V» или вариант для детей, поступят в поликлиники позже. По словам врача, вирус изменил свой характер взаимодействия с человеком: количество смертей от инфекции уменьшилось, но увеличилась заразность вируса.

«По тому как болеют мои сотрудники, которые не вакцинировались, <...> рост заболеваемости хороший, кто не вакцинировался — переболели все, те, кто до 40 лет, — на ногах, а те, кто старше 40, — чем возраст больше, тем температура больше», — обратил внимание Гинцбург.

Кроме того, он рассказал, что отчет об испытаниях еще не написан.

С августа по сентябрь 2023 года Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин «Спутник V», «Спутник М» и «Спутник Лайт» с обновленным антигенным профилем.

8 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России начался рост заболеваемости COVID-19, число пациентов за месяц увеличилось в два раза. По ее словам, 30% всех заболевших COVID-19 жителей России приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Попова уточнила, что нынешняя ситуация оценивается как начало эпидемии.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что в России выявлено десять случаев заражения вариантом коронавируса «Пирола». При этом продолжается обязательное тестирование всех, у кого поднимается температура, отдельно на коронавирус и грипп.

В настоящее время в стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».