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В Минобрнауки объяснили необходимость снизить цену экзамена для мигрантов

Минобрнауки РФ выявило несовершенство в ценообразовании экзамена для мигрантов
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Фото: РИА Новости/Александр Поготов
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Минобрнауки РФ совместно с другими ведомствами в 2023 году проанализировало опыт проведения экзамена, включающего в себя тематические блоки по русскому языку, истории и основам российского законодательства, для иностранных граждан и выявило несовершенство механизма ценообразования на эту услугу. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства, объясняя предложение снизить стоимость экзамена.

«Несмотря на то, что верхняя ценовая планка и ранее была установлена нормативно, ниже нее наблюдался существенный разброс цен. Это противоречит принципу обеспечения равного доступа к экзамену со стороны соискателей», — уточнили там.

Как отметили в Министерстве науки и высшего образования РФ, проект постановления правительства РФ «О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 831» призван исправить такую проблему. В связи с этим предлагается установить единый фиксированный тариф в 1000 рублей.

«Сумма рассчитана по принципу себестоимости процедуры экзамена», — добавили в Минобрнауки РФ.

В пресс-службе рассказали, что практика проведения такого обязательного экзамена для иностранцев, планирующих получать вид на жительство или разрешение на работу в России, существует с 2012 года. В министерстве подчеркнули, что исходят из того, что основными принципами проведения экзамена должны быть высокие стандарты оценки знаний, прозрачность процедуры и равный доступ к ней со стороны соискателей.

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О том, что в РФ предлагается снизить стоимость экзамена для мигрантов, стало известно накануне. Согласно действующим нормам, иностранец для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство должен заплатить за экзамен 5,9 тыс. рублей, а для разрешения на работу или патента — 3,8 тыс. рублей.

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