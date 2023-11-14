Минобрнауки РФ предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов

Минобрнауки РФ предлагает установить для мигрантов единую стоимость экзаменов, необходимых для получения разрешения на временное проживание или работу, в размере 1 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов 14 ноября.

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента, указанного в статье 13.3 федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», — 1 тыс. рублей», — говорится в документе.

При этом, согласно действующим нормам, мигрант для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство должен заплатить за экзамен 5,9 тыс. рублей, а для разрешения на работу или патента — 3,8 тыс. рублей.

Ранее, 1 ноября, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что российские власти прорабатывают возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для детей.

В начале октября сообщалось, что количество зарегистрированных прибытий мигрантов в России за первое полугодие 2023-го упало до 282 тыс. человек по сравнению с 333 тыс. за аналогичный период 2022-го.