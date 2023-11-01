Мигрантов в РФ могут обязать покупать медстраховку детям

Российские власти прорабатывают возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для детей. Об этом сообщила 1 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«Волнует также вопрос оказания медпомощи детям без гражданства РФ. Прорабатываем возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса ДМС для своего ребенка», — написала она.

Уполномоченный по правам ребенка добавила, что Россия — гостеприимная страна, у нее свои правила, обязательные к соблюдению.

Изменить ситуацию к лучшему можно в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты, подчеркнула Львова-Белова.

В начале ноября сообщалось, что количество зарегистрированных прибытий мигрантов в России за первое полугодие 2023-го упало до 282 тыс. человек по сравнению с 333 тыс. за аналогичный период 2022-го.

Почти из всех стран СНГ иностранные граждане стали приезжать в РФ меньше. Только из Таджикистана приток людей вырос (почти на 4 тыс. человек).

Усиление контроля за легальностью нахождения иностранцев на территории РФ могло привести к их оттоку, отметила доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.