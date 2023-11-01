Реклама
Прямой эфир
Мир
ООН сообщила о прибытии в Газу 59 фур с гумпомощью 31 октября
Политика
Новый посол Турции в России приступил к исполнению своих обязанностей
Мир
Глава МИД Ирана заявил о риске расширения конфликта на Ближнем Востоке
Общество
Суд отказался заочно арестовать Толоконникову за оскорбление чувств верующих
Мир
В украинском Закарпатье отказались переименовать улицу Первомайскую
Мир
Болгария может оспорить право собственности РФ на Русскую церковь в Софии
Общество
Мать запершего в машине в центре Москвы кота рассказала о сыне
Экономика
Аналитик допустил рост биткоина до $150 тыс. к 2025 году
Мир
Командующий дивизией ЦАХАЛа заявил о нахождении ее сил у «ворот города Газа»
Экономика
В Минпромторге заявили о росте ассортимента российского вина в 10 раз
Мир
На Украине ликвидировали крупную схему выезда уклонистов за границу
Спорт
Тутберидзе рассказала о реакции Трусовой на второе место на Олимпиаде
Общество
1 ноября к газотранспортной системе подключили объекты в 18 регионах России

Мигрантов в РФ могут обязать покупать медстраховку детям

Львова-Белова: мигрантов в РФ могут обязать покупать медстраховку детям
0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские власти прорабатывают возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для детей. Об этом сообщила 1 ноября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«Волнует также вопрос оказания медпомощи детям без гражданства РФ. Прорабатываем возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса ДМС для своего ребенка», — написала она.

Уполномоченный по правам ребенка добавила, что Россия — гостеприимная страна, у нее свои правила, обязательные к соблюдению.

Изменить ситуацию к лучшему можно в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты, подчеркнула Львова-Белова.

В начале ноября сообщалось, что количество зарегистрированных прибытий мигрантов в России за первое полугодие 2023-го упало до 282 тыс. человек по сравнению с 333 тыс. за аналогичный период 2022-го.

Пока они дома: за полгода в РФ въехало на 50 тыс. меньше мигрантов
Почему поток иностранной рабочей силы в РФ сокращается и чем это грозит экономике

Почти из всех стран СНГ иностранные граждане стали приезжать в РФ меньше. Только из Таджикистана приток людей вырос (почти на 4 тыс. человек).

Усиление контроля за легальностью нахождения иностранцев на территории РФ могло привести к их оттоку, отметила доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023