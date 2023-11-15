35 лет назад космический корабль «Буран» совершил первый полет
35 лет назад советский космический корабль Буран совершил первый полет. Ракетоплан запустили 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур. Полет бурана продлился 205 минут, сообщает телеканал «Известия». Было совершено два витка вокруг Земли. Все системы аппарата работали в автоматическом режиме. Полет стал для корабля не только первым, но и единственным. Работы по программе были приостановлены в 1990 году, а позже полностью прекращены.
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