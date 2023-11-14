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Французский политик рассказал о желании НАТО «убрать» Зеленского

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine
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НАТО изменил свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, из-за чего может его «убрать». Об этом 14 ноября сообщает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«США хотят избавиться от своего подопечного (Зеленского. ― Ред.). Классический прием!» ― заявил политик в соцсети X.

Филиппо считает, что Владимиру Зеленскому угрожают из-за отмены выборов президента в грядущем году. Более того, политик отметил попытки Соединенных Штатов обвинить Украину в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

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На прошлой неделе бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что страны Запада намерены сместить президента Украины Владимира Зеленского с его поста из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эксперт предположил, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и Секретная разведывательная служба МИД Великобритании (МI-6) уже готовят почву для замены Зеленского.

6 ноября Владимир Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве.

В Госдепе США решение Зеленского назвали соответствующим украинской конституции. В то же время политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Известиями» указал на неопределенность Соединенных Штатов по вопросу выборов на Украине.

Еще в начале октября Зеленский указывал, что не намерен идти на второй срок, если выборы состоятся после окончания боевых действий. В конце августа он отметил, что готов баллотироваться на второй срок, если на Украине в следующем году все-таки пройдут выборы президента.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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