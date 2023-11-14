В каждой третьей премиальной новостройке Москвы упала стоимость квадратного метра

С начала 2023 года в каждой третьей новостройке премиум-класса Москвы снизилась стоимость квадратного метра. Об этом «Известиям» рассказали аналитики группы «Родина» 14 ноября.

«Каждый третий объект оказался в «минусовой» или «околонулевой» зоне. Как правило, подобная динамика обусловлена вымыванием основного массива предложения или, наоборот, выходом новых порций из менее дорогих лотов», — пояснили эксперты.

По данным аналитиков, рынок московской недвижимости премиум-класса в начале текущего сезона включал 52 проекта (учитывались адреса, где на протяжении последних девяти месяцев велись активные продажи). 29 из них полностью или преимущественно представлены квартирами, 23 — апартаментами.

Два из каждых трех апарт-комплексов премиум-класса также вышли в «плюсовую» зону по стоимости, сообщили специалисты. Самый распространенный сценарий — сдержанное подорожание (в пределах 5–10%). Он характерен для семи новостроек с апартаментами.

В трех случаях зарегистрирован еще более скромный прирост цен (до 5%). И лишь в четырех комплексах квадратный метр подорожал больше, чем на 10%, добавили аналитики.

«Еще в двух проектах цена почти не изменилась. С шести площадок поступила информация о снижении прайса на 10–15%. Примечательно, что указанные пропорции характерны как для комплексов на территории ЦАО, так и за его пределами. В 10 из 28 проектов с центральной «пропиской» недвижимость либо подешевела, либо осталась на январской ценовой отметке. В стоимости квадратного метра потеряли восемь из 24 адресов, связанных с другими округами», —рассказали эксперты.

Московские застройщики, которые специализируются на премиальной недвижимости, проявляют большую осторожность в ценовой политике, отметил основатель группы «Родина» Владимир Щекин.

«Они не хотят рисковать спросом, который в сегодняшних экономических условиях и так не слишком устойчив. Но августовский скачок на валютном рынке и последовавшие за ним действия Центробанка создали атмосферу, в которой покупатели резко активизировалась (чтобы не потерять средства). Это создало предпосылки для обновления ценников. В наибольшей степени тренд на подорожание затронул средний ценовой сегмент», — объяснил он.

Ранее, 1 ноября, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям», что на стоимость квадратного метра жилья влияет целый ряд факторов, среди которых инфляционные риски, стоимость основных строительных материалов, земельных участков и обеспечение их необходимой инфраструктурой, соотношение спроса и предложения. По его словам, средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья в России в настоящее время находится на уровне 122,815 тыс. рублей.