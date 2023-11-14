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Осужденный за убийство журналистки Политковской получил помилование

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Бывший оперуполномоченный Управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов, осужденный за убийство журналистки Анны Политковской, участвовал в спецоперации и получил помилование. Об этом 14 ноября сообщил «Известиям» его адвокат Алексей Михальчук.

Он отметил, что Хаджикурбанов сначала участвовал в СВО как заключенный, однако затем продолжил служить как «вольнонаемный военный».

«Соответственно, был помилован, у него срок контракта истек, и он повторно в качестве добровольца продолжает выполнять боевые задачи», — пояснил Михальчук.

Адвокат добавил, что для участия в СВО у мужчины был необходимый опыт, поскольку раньше он являлся бойцом спецназа.

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Анна Политковская была убита из-за своей профессиональной деятельности в подъезде своего дома в октябре 2006 года. Заказчик преступления так и не был найден, однако в 2014 году на пожизненное заключение были осуждены его исполнители Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов и Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима.

Ранее, 10 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заключенные, участвующие в СВО, искупают вину «кровью на поле боя». Таким образом он прокомментировал вопрос журналистов о сообщениях СМИ на тему помилования Владислава Канюса, осужденного за убийство в 2020 году в Кузбассе 23-летней студентки Веры Пехтелевой.

До этого, 3 ноября, правительство РФ утвердило особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Согласно новым правилам, заключенные будут регистрироваться посредством военкоматов, расположенных по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту. Действие закона распространяется на лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, имеющих судимость, кроме судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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