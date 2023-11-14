В Кремле отреагировали на слова Санду о неуважении РФ интересов граждан Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду не учитывает результаты муниципальных выборов, которые состоялись в стране. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 ноября прокомментировал журналистам слова Санду о неуважении РФ интересов граждан Молдавии.

«Как минимум, госпожа Санду не учитывает результаты муниципальных выборов, которые только что состоялись, где ее партия не получила победы. Результаты этих выборов говорят об обратном», — сказал он.

По его словам, многие жители этой страны выступают за развитие отношений с РФ.

«В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. Мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали», — подчеркнул Песков.

6 ноября в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что после подсчета 90% голосов на местных выборах в Молдавии правящая Партия действия и солидарности (ПДС) уступила оппозиции. В большей части городов и районных советов лидируют кандидаты Партии социалистов, которую возглавляет бывший президент Игорь Додон, а также представители «Нашей партии» и других оппозиционных формирований.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что граждане Молдавии дали честную оценку действующему в стране тупиковому курсу, который проводит правящая партия.