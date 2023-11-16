17 ноября — Международный день студентов: история и традиции

Cтуденчество многие люди вспоминают как самую счастливую пору в жизни. Не зря во многих странах мира отмечают праздник студентов. В России это Татьянин день, 25 января. А для многих других государств 17 ноября — Международный студенческий день. В 2023 году торжество приходится на пятницу. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательно дня.

Международный день студентов 2023 — история

В основе молодежного праздника лежит трагическая история, случившаяся во времена Второй мировой войны. 28 октября 1939 года в Праге студенты вышли на демонстрацию в честь годовщины образования Чехословакии. Фашисты-оккупанты разогнали демонстрацию, в ходе разборок был убит студент медицинского факультета Ян Оплетал.

Похороны юноши прошли 15 ноября и повлекли за собой новую волну протестов. Противостоявшие фашистам студенты оказались в тюрьмах и концлагерях, вузы Чехии были закрыты, а десять протестантов и вовсе казнили в неволе.

Два года спустя, в 1941-м, в Лондоне прошла международная встреча студентов стран, боровшихся против фашизма. В ходе обсуждений было предложено установить праздник в память о самоотверженности чешских студентов 17 ноября. С 1946 года, после на Всемирного конгресса студентов, знаменательная дата отмечается по всему миру ежегодно.

Международный день студентов 2023 — традиции

В день праздника в вузах и колледжах по всему миру проводятся праздничные мероприятия — концерты, ярмарки, торжественные вечера и балы. Главным смыслом торжества остается студенческая дружба, и многие события этого дня направлены на укрепление взаимодействия между вузами и даже странами.

Помимо того, студенческая пора — время достижений и приобретения новых знаний. Ко Дню студентов приурочены спортивные состязания и интеллектуальные олимпиады.

Зачастую празднования проходят не только в стенах вузов, но и за их пределами — студентов поздравляют на уровне муниципальных и региональных властей, а культурные учреждения предлагают всевозможные развлекательные программы для виновников торжества.

В России праздник отмечается локально, на уровне некоторых вузов, а основным студенческим праздником остается Татьянин день 25 января.

Международный день студентов 2023 — как поздравить

В день торжества поздравления получают учащиеся всех вузов, колледжей, техникумов, училищ. Студентам желают прилежания и терпения на пути к новым вершинам, а также ярких эмоций и впечатлений.

Традиционным подарком для подобного праздника являются книги, а также другие предметы, которые могут сделать проще и увлекательнее процесс обучения, — всевозможные канцтовары, планеры и органайзеры, гаджеты.

10 ноября в России и других странах отметили Всемирный день молодежи. Этот праздник также существует со времен окончания Второй мировой войны и объединяет молодежные и студенческие объединения во множестве уголков земного шара. «Известия» рассказали читателям, как появилось торжество и как его отмечают из года в год.