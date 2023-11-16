Реклама
Прямой эфир
Общество
Для участников СВО провели экскурсию по выставке «Россия»
Культура
Директором Большого театра станет Валерий Гергиев
Мир
Эсминец США сбил беспилотник из Йемена над Красным морем
Мир
Правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности РФ в стране
Мир
СБ ООН не принял поправку РФ с призывом к гуманитарному перемирию в Газе
Мир
В ЦАХАЛ признали хорошую подготовку ХАМАС
Общество
Адвокат Стрелкова сообщил о завершении следствия по его делу
Мир
Пункт пропуска «Рафах» в среду пересекли 88 граждан России
Происшествия
Авария с участием 14 машин произошла на трассе А-114 под Череповцом
Мир
СМИ рассказали о планах Финляндии закрыть переходы на границе с Россией
Общество
Цифровую платформу мониторинга перевозок пассажиров реализуют в 2024 году
Мир
Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта
Мир
СМИ указали на факт повреждения Balticconnector рядом с «Северным потоком»
Сюжет:

17 ноября — Международный день студентов: история и традиции

Во всем мире 17 ноября отметят Международный день студентов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Cтуденчество многие люди вспоминают как самую счастливую пору в жизни. Не зря во многих странах мира отмечают праздник студентов. В России это Татьянин день, 25 января. А для многих других государств 17 ноября — Международный студенческий день. В 2023 году торжество приходится на пятницу. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательно дня.

Международный день студентов 2023 — история

В основе молодежного праздника лежит трагическая история, случившаяся во времена Второй мировой войны. 28 октября 1939 года в Праге студенты вышли на демонстрацию в честь годовщины образования Чехословакии. Фашисты-оккупанты разогнали демонстрацию, в ходе разборок был убит студент медицинского факультета Ян Оплетал.

Похороны юноши прошли 15 ноября и повлекли за собой новую волну протестов. Противостоявшие фашистам студенты оказались в тюрьмах и концлагерях, вузы Чехии были закрыты, а десять протестантов и вовсе казнили в неволе.

Два года спустя, в 1941-м, в Лондоне прошла международная встреча студентов стран, боровшихся против фашизма. В ходе обсуждений было предложено установить праздник в память о самоотверженности чешских студентов 17 ноября. С 1946 года, после на Всемирного конгресса студентов, знаменательная дата отмечается по всему миру ежегодно.

Международный день студентов 2023 — традиции

В день праздника в вузах и колледжах по всему миру проводятся праздничные мероприятия — концерты, ярмарки, торжественные вечера и балы. Главным смыслом торжества остается студенческая дружба, и многие события этого дня направлены на укрепление взаимодействия между вузами и даже странами.

Дорогое знание: сколько студенты готовы платить за дополнительное образование
Большинство респондентов успели за последний год освоить только одну образовательную программу

Помимо того, студенческая пора — время достижений и приобретения новых знаний. Ко Дню студентов приурочены спортивные состязания и интеллектуальные олимпиады.

Зачастую празднования проходят не только в стенах вузов, но и за их пределами — студентов поздравляют на уровне муниципальных и региональных властей, а культурные учреждения предлагают всевозможные развлекательные программы для виновников торжества.

В России праздник отмечается локально, на уровне некоторых вузов, а основным студенческим праздником остается Татьянин день 25 января.

Международный день студентов 2023 — как поздравить

В день торжества поздравления получают учащиеся всех вузов, колледжей, техникумов, училищ. Студентам желают прилежания и терпения на пути к новым вершинам, а также ярких эмоций и впечатлений.

Традиционным подарком для подобного праздника являются книги, а также другие предметы, которые могут сделать проще и увлекательнее процесс обучения, — всевозможные канцтовары, планеры и органайзеры, гаджеты.

10 ноября в России и других странах отметили Всемирный день молодежи. Этот праздник также существует со времен окончания Второй мировой войны и объединяет молодежные и студенческие объединения во множестве уголков земного шара. «Известия» рассказали читателям, как появилось торжество и как его отмечают из года в год.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023