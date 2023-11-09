10 ноября — Всемирный день молодежи: история и традиции праздника

Ежегодно 10 ноября в России и мире отмечают Всемирный день молодежи (World Youth Day). Это один из первых праздников такого рода, который появился благодаря Всемирной федерации демократической молодежи. Об истории и значении этого события, читайте в материале «Известий».

Всемирный день молодежи – 2023: история праздника

Праздник был установлен в честь основания федерации, которая была образована 10 ноября 1945 года во время Всемирной конференции молодежи в Лондоне спустя два месяца после окончания Второй мировой войны (англ. World Federation of Democratic Youth, WFDY).

За короткое время федерация объединила представителей 250 молодежных организаций из 155 стран мира, включая ВЛКСМ и Комитет молодежных организаций СССР. Самое известное мероприятие объединения — Всемирный фестиваль молодежи и студентов (World Festival of Youth and Students), который стали проводить начиная с 1947 года.

Причем Россия трижды была страной — хозяйкой фестиваля. Впервые праздник прошел в Москве в 1957 году под лозунгом «За мир и дружбу!». В следующий раз фестиваль состоялся в российской столице спустя почти тридцать лет — летом 1985 года. Его посетило 26 тыс. человек из 157 стран мира.

Международный праздник также проходил в октябре 2017 года в Сочи под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость». В 2024 году Сочи снова примет гостей Всемирного фестиваля молодежи. Празднования состоятся в начале марта на территории образовательного центра «Сириус». В фестивале примут участие молодые люди из более 180 государств.

Всемирный день молодежи – 2023: значение

Праздник впервые в международном масштабе объединил молодежь всего мира, стерев национальные, этнические, политические и религиозные различия. В послевоенное время такой принцип стал особенно важным для построения нового мира.

Основной же целью мероприятия было и остается привлечение молодежи к решению глобальных задач современности. В частности, таких как защита прав и свобод, борьба с социальным неравенством, обеспечение мира и безопасности на планете.

Согласно данным ООН, численность молодежи растет. В настоящее время около половины населения — это молодые люди в возрасте до 25 лет. Вместе с тем возрастает и признание уникальной роли молодежи, которую она может играть в жизни общества.

Всемирный день молодежи – 2023: как отмечают

К празднику в разных странах приурочены просветительские мероприятия, выставки и флешмобы. Представители общественных организаций готовят доклады о проблемах молодежи и защите их прав. На семинарах и конференциях обсуждаются меры для совершенствования законодательства, а также вопросы международного сотрудничества.

В средствах массовой информации выпускают сюжеты о событии, транслируются документальные фильмы и передачи о молодых ученых, предпринимателях, известных активистах и лидерах молодежного движения.

Всемирный день молодежи – 2023: интересные факты

Примечательно, что в мире есть еще один Всемирный день молодежи, инициатором которого стал папа Иоанн Павел II. Праздник объединяет молодых людей — католиков и первоначально проводился во всех епархиях каждое Вербное воскресенье.

А 12 августа отмечается Международный день молодежи — масштабное мероприятие под патронажем Организации Объединенных Наций (ООН).

При этом в нашей стране существует свой праздник в честь молодежи. Он был установлен в 1958 году и назывался тогда День советской молодежи. Традиционно праздничные мероприятия проходили в последнее воскресенье июня. После распада Советского Союза торжество переименовали в День молодежи России, а празднования перенесли на последнюю субботу июня.

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