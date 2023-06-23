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24 июня День молодежи – 2023: как менялась дата праздника и как его отмечают

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России в последнюю субботу июня отмечают День молодежи — праздник поколения, которое строит будущее прямо сейчас. В 2023 году торжество приходится на 24 июня. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

День молодежи – 2023: какого числа

Праздник претерпел несколько эпизодов смены даты и названия. С 2023 года торжество будут отмечать в последнюю субботу июня. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, вняв просьбам студентов, — им было неудобно отмечать праздник с фиксированной датой, когда она выпадала на период сессии или работы.

День молодежи – 2023: история

У молодого поколения собственный праздник появился еще в Советском Союзе.

Его начали отмечать с 1958 года под названием День советской молодежи. Торжество, которое тогда приходилось на последнее воскресенье июня, чествовало потенциал молодежи и вклад ее представителей в развитие страны. Днем проходили спортивные и трудовые состязания, фестивали, общественные акции, а вечером наступало время гулянок, концертов, дискотек и салютов.

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После распада СССР первый президент России Борис Ельцин изменил дату празднования, сделав ее непреходящей, — 27 июня. Из названия праздника исчезло слово «советская», а мероприятия всё больше стали приобретать развлекательный характер.

Наконец, в 2023 году по просьбам студентов Путин вновь изменил порядок проведения Дня молодежи, и теперь праздник будут отмечать в последнюю субботу июня.

На международном уровне у молодежи тоже есть собственные знаменательные даты. Так, по инициативе ООН Международный день молодежи отмечают с 1999 года 12 августа. Кроме того, на 24 апреля приходится Всемирный день солидарности молодежи

Также 10 ноября некоторые страны мира справляют неофициальный Всемирный день молодежи, с которым сопряжено проведение Международного фестиваля молодежи и студентов.

День молодежи – 2023: традиции

Программа праздника очень разнообразная — мероприятия проводятся по всей стране. Одни посвящаются достижениям и увлечениям молодежи: научные форумы, спортивные состязания, выступления творческих коллективов. Другие нацелены на благотворительность — ярмарки, фестивали, сборы средств и необходимых вещей для социальных организаций. Третьи помогают молодежи ощутить вкус праздника и отдохнуть от трудовых будней — это флешмобы, концерты, квесты, дискотеки.

Многие культурные учреждения по случаю праздника объявляют особую программу, устраивают акции на посещение, а также организуют лекции и интерактивные мероприятия для молодежи.

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В СМИ рассказывают историю праздника, транслируют популярные молодежные фильмы, акцентируют внимание на событиях торжества. К поздравлениям присоединяются и кумиры молодежи — популярные артисты, блогеры, актеры.

Кульминацией праздника во многих городах становятся праздничные фейерверки и танцы.

День молодежи – 2023: как поздравить

В соответствии с российским законодательством к молодежи относятся граждане от 14 до 35 лет. В адрес виновников торжества звучат жизнеутверждающие и яркие поздравления, часто к ним присоединяются и высокопоставленные лица страны. Прежде всего молодым людям желают по максимуму реализовать свой потенциал, сохранять и укреплять базовые ценности, радоваться жизни и открывать новые горизонты.

А 1 июня в России и других странах мира отмечали День защиты детей — праздник, важный как для несовершеннолетних, так и для их родителей. «Известия» раскрыли смысл торжества и познакомили читателей с традициями знаменательной даты.

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