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Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, подписал распоряжение, согласно которому празднование Дня молодежи будет перенесено на последнюю субботу июня.

«Настоящее распоряжение вступает в сил со дня его подписания», — сказано в документе.

Тем временем распоряжение президента РФ от 24 июня 1993 г. № 459-рп «О праздновании Дня молодежи» признается утратившим силу.

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Так, в текущем году День молодежи пройдет 24 июня. До этого празднование выпадало на 27 июня.

5 апреля Путин поручил правительству провести в феврале-марте 2024 года Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие будет организовано в целях развития международного молодежного сотрудничества.

Ранее, 2 марта, глава государства назвал ключевой целью обеспечить то, чтобы молодежь и дети страны росли счастливыми и жили в благополучном, суверенном государстве.

В конце января Путин поручил главам регионов до 1 января 2024 года создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике. Кроме того, Путин поручил до 1 декабря 2023 года утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года.

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