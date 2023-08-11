12 августа — Международный день молодежи: какая тема праздника в 2023 году

Ежегодно 12 августа в разных странах отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и призван отметить ключевую роль молодежи в обеспечении мира и безопасности на планете. Как отмечают эту дату и какой будет тема в 2023 году — рассказывают «Известия».

Международный день молодежи 2023 — когда появился праздник

Согласно данным ООН, половина населения планеты — это молодые люди в возрасте 30 лет и младше. В ряде стран, в том числе в России, уже давно отмечают Дни молодежи. Однако всемирный праздник, объединяющий молодежь всего мира, появился значительно позднее. Он был учрежден в 1999 году по инициативе Всемирной конференции министров по делам молодежи.

Как и другие международные дни, эта дата является поводом для просвещения и консолидации общества для решения глобальных проблем, а также укрепления достижений человечества. В ООН считают, что важную роль в этом может играть молодежь, если ей будут предоставлены знания и возможности, необходимые для реализации ее потенциала. Также эта дата призвана привлечь внимание к проблемам молодежи во всем мире.

Первый праздник состоялся 12 августа 2000 года. С тех пор его отмечают каждый год в эту дату.

Международный день молодежи 2023 — как отмечают

В этот день по всему миру проходят концерты, семинары, культурные мероприятия и встречи с участием представителей национальных и местных органов власти и молодежных организаций.

Студентам и учащимся дают всевозможные бонусы — бесплатное посещение выставок, музеев, скидки в клубах и местах отдыха.

Международный день молодежи 2023 — тема этого года

Ежегодно тема праздника меняется. В прошлом году тема Международного дня молодежи звучала как «Солидарность поколений: создание мира для людей всех возрастов». До этого были «Молодежь и гражданская активность», «Молодежь и искоренение нищеты» и другие.

В 2023 году акцент сделан на экологии и преодолении последствий глобального климатического кризиса. Название темы — «Зеленые навыки для молодежи: на пути к устойчивому миру». Как подчеркивается в релизе на сайте всемирной организации, успешный переход к зеленому миру во многом будет зависеть от развития сопутствующих навыков у населения и прежде всего у молодежи.

С этой целью в праздник состоится вебинар, который будет включать дискуссии и обмен мнениями по зеленой тематике. В нем в том числе примут участие молодые эксперты, работающие в этой области.

Международный день молодежи 2023 — интересные факты

В ряде стран есть свои государственные праздники в честь молодежи. Так, в Азербайджане его отмечают 2 февраля, в Таджикистане — 23 мая, в Белоруссии и России — в последние выходные июня.

Причем праздник под названием «День советской молодежи» начали отмечать с 1958 года. Он традиционно проходил в конце июня. Днем по всей стране были организованы фестивали и спортивные состязания, а вечером наступало время концертов и салютов.

Подробнее о праздновании Дня молодежи в России читайте в материале «Известий».