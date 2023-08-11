Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден запросил у конгресса США еще $13 млрд на военную помощь для Украины
Мир
Пентагон подтвердил подготовку в США части военных лидеров мятежников в Нигере
Мир
Самолеты коалиции во главе с США за сутки 18 раз нарушили воздушные границы Сирии
Мир
В Пентагоне заявили о наращивании производства артснарядов для передачи Украине
Общество
В Минздраве сообщили о 80 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Мир
В МИД РФ осудили решение США не продлевать вывод из-под санкций помощи Сирии
Мир
СМИ Украины узнали о найденных Зеленским кандидатах на пост министра обороны
Мир
EMSC зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,2 в Турции
Мир
В МАГАТЭ прокомментировали информацию о сбитом над Энергодаром БПЛА
Мир
Иран подтвердил договоренность с США обменяться с заключенными в формате 5х5
Мир
Минимум 10 человек погибли при обрушении школы на востоке ДР Конго
Спорт
Футболисты «Балтики» обыграли «Ахмат» и одержали вторую победу подряд
Общество
Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

12 августа — Международный день молодежи: какая тема праздника в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодно 12 августа в разных странах отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и призван отметить ключевую роль молодежи в обеспечении мира и безопасности на планете. Как отмечают эту дату и какой будет тема в 2023 году — рассказывают «Известия».

Международный день молодежи 2023 — когда появился праздник

Согласно данным ООН, половина населения планеты — это молодые люди в возрасте 30 лет и младше. В ряде стран, в том числе в России, уже давно отмечают Дни молодежи. Однако всемирный праздник, объединяющий молодежь всего мира, появился значительно позднее. Он был учрежден в 1999 году по инициативе Всемирной конференции министров по делам молодежи.

Как и другие международные дни, эта дата является поводом для просвещения и консолидации общества для решения глобальных проблем, а также укрепления достижений человечества. В ООН считают, что важную роль в этом может играть молодежь, если ей будут предоставлены знания и возможности, необходимые для реализации ее потенциала. Также эта дата призвана привлечь внимание к проблемам молодежи во всем мире.

Первый праздник состоялся 12 августа 2000 года. С тех пор его отмечают каждый год в эту дату.

«Будущее у нас хорошее с такой молодежью»
Глава платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров — о новых возможностях для российской молодежи

Международный день молодежи 2023 — как отмечают

В этот день по всему миру проходят концерты, семинары, культурные мероприятия и встречи с участием представителей национальных и местных органов власти и молодежных организаций.

Студентам и учащимся дают всевозможные бонусы — бесплатное посещение выставок, музеев, скидки в клубах и местах отдыха.

Международный день молодежи 2023 — тема этого года

Ежегодно тема праздника меняется. В прошлом году тема Международного дня молодежи звучала как «Солидарность поколений: создание мира для людей всех возрастов». До этого были «Молодежь и гражданская активность», «Молодежь и искоренение нищеты» и другие.

В 2023 году акцент сделан на экологии и преодолении последствий глобального климатического кризиса. Название темы — «Зеленые навыки для молодежи: на пути к устойчивому миру». Как подчеркивается в релизе на сайте всемирной организации, успешный переход к зеленому миру во многом будет зависеть от развития сопутствующих навыков у населения и прежде всего у молодежи.

«Важно сплотиться и объединиться против вызовов»
Гендиректор «Знания» Максим Древаль — об итогах перезагрузки общества, современной молодежи и фейках

С этой целью в праздник состоится вебинар, который будет включать дискуссии и обмен мнениями по зеленой тематике. В нем в том числе примут участие молодые эксперты, работающие в этой области.

Международный день молодежи 2023 — интересные факты

В ряде стран есть свои государственные праздники в честь молодежи. Так, в Азербайджане его отмечают 2 февраля, в Таджикистане — 23 мая, в Белоруссии и России — в последние выходные июня.

Причем праздник под названием «День советской молодежи» начали отмечать с 1958 года. Он традиционно проходил в конце июня. Днем по всей стране были организованы фестивали и спортивные состязания, а вечером наступало время концертов и салютов.

Подробнее о праздновании Дня молодежи в России читайте в материале «Известий».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023