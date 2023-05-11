Стали известны даты проведения Всемирного фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года в федеральном центре «Сириус». Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Мы стартуем фестивалем, который у нас начинается в 2024 году, с 29 февраля и продолжается до 7 марта. Мы стартуем практически точно в даты завершения Олимпиады в Сочи 2014 года. Это будет десятилетие Олимпиады», — сказал он на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи.

Кириенко также предложил провести фестиваль в «Сириусе», так как в 2017 году мероприятие проходило на этой же площадке. Он напомнил, что тогда в нем участвовали 20 тыс. человек из 180 стран мира, и призвал привлечь не меньше молодых людей в 2024 году.

Кроме того, замглавы администрации предложил расширить возрастные рамки участников фестиваля, чтобы к нему могли присоединиться представители Российского движения детей и молодежи. Он также добавил, что международные молодежные организации планируют отправить своих участников на фестиваль, несмотря на отказ от отправки делегаций.

«Несмотря на все препятствия, которые создаются особенно в недружественных государствах, молодежь стремится к тому, чтобы приехать в Россию», — в свою очередь подчеркнула вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее, 5 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству провести в феврале-марте 2024 года Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие будет организовано в целях развития международного молодежного сотрудничества.

До этого, 2 марта, глава государства назвал ключевой целью обеспечить то, чтобы молодежь и дети страны росли счастливыми и жили в благополучном, суверенном государстве.