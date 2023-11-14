Казаки бригады «Дон» атаковали бронированную баржу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал журналистам «РИА Новости» солдат взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отряда «Хопер».

«Баржа с бронированным буксиром была замечена возле поселка Покровского. Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас», — проинформировал военнослужащий.

В итоге, по его словам, баржу противника удалось потопить.

10 ноября российские силы группировки войск «Днепр» под командованием врио командира 3-й мотострелковой роты группировки войск «Днепр» Золто Арсаланова поразили два подразделения морской пехоты ВСУ, когда те предприняли попытку высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра. За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны РФ Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к госнаградам.

На следующий день бойцы группировки «Днепр» рассказали, как под командованием Арсаланова уничтожили большую часть подразделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их словам, он является спокойным и хладнокровным командиром, уверенность которого передается всем. Поэтому бойцы без колебаний и сомнений приступили к выполнению задачи, когда высадились противники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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