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На Украине рассказали об идее Залужного создать армию роботов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Off
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказывал президенту страны Владимиру Зеленскому о своей идее создать армию солдат-роботов. Об этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказал в интервью журналисту Вадиму Карасеву. Видеозапись опубликована в YouTube-канале интервьюера в понедельник, 13 ноября.

«Он (Залужный. — Ред.) имел в виду солдат-роботов. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов, приехал к президенту и заявил: «Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв — нам нужны роботы», — рассказал Шевченко.

По его словам, украинский лидер был шокирован таким заявлением.

«Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» — спросил депутат.

Также Шевченко напомнил об интервью Залужного для журнала The Economist, в котором главнокомандующий украинской армией говорил о необходимости технологического прорыва. По его словам, военнослужащие в рядах ВСУ «рано или поздно закончатся».

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1 ноября Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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