Россиянин рассказал «Известиям» об эмоциях после эвакуации из сектора Газа

Эвакуированный из сектора Газа гражданин России рассказал о своих впечатлениях от возвращения домой. Об этом 14 ноября сообщает корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

«Ощущение, что я дома. Я дома! Безопасность, радость, гордость. Слава России!» ― заявил собеседник «Известий».

Прибывших граждан России разместят в пунктах временного пребывания, где им будут предоставлены питание и теплая одежда.

«Эвакуированные жители Газы, граждане России, выходят из зоны таможенного контроля аэропорта Домодедово в сопровождении сотрудников МЧС. Всего спецбортом МЧС из Каира в Москву было доставлено 70 наших соотечественников, 28 из которых — дети», — рассказал корреспондент «Известий» Польшаков.

Этой же ночью стало известно, что вторая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», выдвинулась в Каир. 99 граждан России, в том числе 43 ребенка, на автобусах направлены от пункта пропуска «Рафах» в Каир.

Ранее, 13 ноября, в Москву была доставлена первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян. Самолет МЧС прибыл из Каира с 70 гражданами РФ на борту. Их сопровождали в полете медики и психологи.

Позже помощник главы МЧС РФ Александр Коровин сообщил, что ведомство развернуло оперативный штаб в аэропорту Домодедово для работы с эвакуированными гражданами. Там же расположился пункт временного размещения.

В этот же день замглавы ведомства Алексей Серко заявил, что МЧС РФ планирует в течение недели доставить всех россиян, эвакуированных из сектора Газа, на территорию страны. Вторую группу эвакуированных россиян планируют доставить в Москву во вторник, 14 ноября.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках на перемещение из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.