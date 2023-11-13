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Замглавы МЧС РФ назвал возможные сроки вывоза всех россиян из сектора Газа

МЧС РФ планирует доставить из сектора Газа всех эвакуированных россиян в течение недели
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МЧС РФ планирует в течение недели доставить всех россиян, эвакуированных из сектора Газа, на территорию страны. Об этом 13 ноября заявил замглавы ведомства Алексей Серко.

«Благодаря огромной совместной работе МИД, МЧС, а также других ведомств, нам удалось добиться того, что наши граждане сегодня прилетели в Россию. Надеюсь также, каждый день будет прибывать по группе людей. <...> Надеюсь, в течение недели, если получится — раньше, мы всех людей вывезем в РФ», — заявил Серко во время брифинга.

Кроме того, добавил замглавы МЧС, вторую группу эвакуированных россиян из сектора Газа планируют доставить в Москву во вторник, 14 ноября.

«Завтра мы ожидаем прибытие граждан России в аэропорт Домодедово», ― отметил Серко.

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Ранее этим вечером сообщалось, что россияне, эвакуированные из сектора Газа, 13 ноября доставлены в Москву спецбортом МЧС России. На борту находились 70 граждан РФ. Их сопровождали в полете медики и психологи МЧС.

До этого МЧС РФ сообщило, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за день пересекли 99 граждан России, в том числе 43 ребенка.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках на перемещение из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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