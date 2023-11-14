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В МИД РФ прокомментировали позицию США по конфликту на Ближнем Востоке

МИД: позиция США парализовала работу Совбеза ООН по конфликту на Ближнем Востоке
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Koehler
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Позиция Соединенных Штатов Америки по обострившемуся конфликту на Ближнем Востоке не дает Совету Безопасности (СБ) ООН выполнять свой прямой мандат по поддержанию мира в регионе эскалации. Об этом 13 ноября сообщается на официальном портале МИД РФ.

По словам представителей российского ведомства, в зоне палестино-израильского конфликта необходимо срочно прекратить огонь.

«Однако до сих пор Совет Безопасности не может выполнить свой прямой мандат и остается парализованным в результате позиции одной страны ― США», ― гласит заявление МИД РФ.

Также в российском дипведомстве указали на попытки США навязать странам-участницам СБ ООН позицию, которая дала бы возможность Израилю не прекращать военную зачистку Газы, а также осуществлять силовые рейды на Западном берегу реки Иордан и атаки на Ливан и Сирию.

«Для отвода глаз допускается включение призыва к неким паузам, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга, а значит, не приведут к остановке боевых действий», ― сказано в заявлении российского министерства.

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В конце октября СБ ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, в котором призывалось к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Проект не набрал необходимых девяти голосов за из 15. Против него выступили США и Великобритания, еще девять воздержались.

Позднее, 27 октября, Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая также призывает к немедленному перемирию. За нее проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, среди которых США, Австрия, Чехия и др., еще 45 воздержались. В свою очередь, Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.

В субботу, 11 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с призывом к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратить огонь, указал, что действия ЦАХАЛ, которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна собирается твердо противостоять всему миру, если потребуется такая необходимость. Он также предположил, что использование мирного населения в секторе Газа для прикрытия может распространиться.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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