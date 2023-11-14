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Пить дать: какие преступления совершают в отношении пьяных

Криминолог сообщила, что более 65% жертв в момент убийства находились в нетрезвом состоянии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подвыпившие люди чаще других становятся жертвами преступлений, как насильственных, так и имущественных. Полиция на днях выявила преступную группировку из 36 человек, которая поставила на поток обман мужчин навеселе в Москве. Девушки знакомились с парнями, подпаивали их и приводили в «дружественные» кабаки, где кавалерам максимально накручивали счет. Как сегодня зарабатывают на людях, не знающих меры в спиртном, разбирались «Известия».

Если пьешь с ворами

Пьяный человек представляет существенную угрозу не только для общества (в России за 9 месяцев в состоянии алкогольного опьянения совершено почти 172 тыс. преступлений), но и для самого себя. Из-за специфики воздействия спирта на организм, горячительные напитки превращают добропорядочного гражданина в легкую жертву для мошенников, хулиганов, насильников и даже убийц.

Уголовный кодекс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Громкая история о задержании шайки мошенников, которые зарабатывали на щедрых спутниках с помощью подсадных девиц, — далеко не уникальный случай застольного «развода» нетрезвых клиентов.

— Самым безобидным такого рода хищением можно назвать обман потребителя в ресторане или кафе — выпившему гражданину включают в счет блюда и напитки, которые он не заказывал, — рассказывает столичный полицейский. — Но таких ситуаций становится всё меньше из-за совершенствования систем контроля персонала и систем видеонаблюдения. Чаще всего речь идет о местах с двойной кассой, «стекляшках», где до сих пор в ходу наличные и переводы по номеру телефона.

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В кругу близких

Показательная криминальная история приключилась на Сахалине, где 37-летняя женщина несколько дней наведывалась к дальнему родственнику, чтобы напоить его и выпросить 10 тыс. в долг на выпускной дочери (дело было в мае). Замысел удалось воплотить в жизнь, при этом нетрезвый мужчина не справился с интерфейсом приложения и передал смартфон гостье. Та, увидев на счете круглую сумму, не стала мелочиться и перекинула себе 217 тыс. рублей. Несколько месяцев конфликт хотели решить в кругу родни, но не договорились. Теперь женщине грозит суд.

— Внутрисемейные «пьяные» кражи — очень распространенный вид хищений, думаю, многие семьи сталкивались с такого рода проблемой, — рассказал участковый из Подмосковья. — Цифровая грамотность у людей всё еще хромает, особенно у тех, кто постарше. Банальная история: молодой племянник встречает «поддатого» дядю, угощает его, а по пути заезжает к банкомату. Удивитесь, но многие до сих пор приклеивают на пластиковую карту бумажку с PIN-кодом. Или иголкой выцарапывают комбинацию. Постоянно с этим сталкиваюсь.

Деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Приглашение в квартиру малознакомых людей для совместного распития спиртного гораздо опаснее, чем выпивание в кругу родных и друзей. Жительница Крыма неосмотрительно позвала к себе домой мужчину, который сумел тайно украсть у женщины ключи от квартиры. Позже он наведался в дом, когда хозяйки не было, и украл ценности, в том числе ювелирные украшения.

Самым опасным видом таких хищений были и остаются опаивание человека сильнодействующими веществами. Напомним, в сентябре суд назначил 22,5 года колонии отбывающему наказание серийному отравителю Алексею Выговскому. Ему добавили срок еще за 22 отравления в подмосковных электричках — он угощал подвыпивших пассажиров алкоголем, в который подмешивал сильнодействующий нейролептик (его оборот ограничен). Ранее в 2011 году он уже был приговорен к 22 годам колонии за десятки отравлений пассажиров.

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Атаки в транспорте

Чаще всего пьяные становятся жертвами различного рода хищений в общественном транспорте. Ряд криминальных группировок до сих пор занимаются этим в пригородных поездах.

— Часто кражи происходят в поздних электричках, — рассказал «Известия» оперативник транспортной полиции. — Этому виду преступлений не один десяток лет, но и сегодня он поставлен на поток некоторыми группировками. Если видите спешно идущих сквозь состав молодых людей, озирающихся по сторонам, вполне вероятно, они подыскивают жертву.

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Сыщик отмечает высокую латентность (неочевидность) этих преступлений.

— Чаще всего пострадавшие обращаются к нам, когда у них украли паспорт, банковские карты. Если же речь идет только о наличных или электронике, заявлений не пишут.

Кража
Фото: Getty Images/Flexire

Недобросовестные таксисты и прочие извозчики регулярно попадаются на воровстве у нетрезвых граждан. В октябре 23-летний дальнобойщик получил полтора года лишения свободы условно за то, что обобрал нетрезвого попутчика, который щедро заплатил ему за поездку и оплатил бензин. По дороге пассажир продолжал выпивать и уснул. Водитель достал из кармана мужчины телефон, приложил его палец к тачскрину, вошел в банковское приложение, где сменил номер PIN-кода от банковской карточки. По дороге парень снял 134,6 тыс. с карты спящего в банкомате, а потом вернул карту и телефон на место. Вор предварительно выкинул из мобильника SIM-карту, чтобы попутчик не сразу разобрался, что к чему. Но уже вскоре после того, как мужчины расстались, к делу подключилась полиция. Преступника изобличили благодаря камерам видеонаблюдения. Назначение гуманного наказания стало возможным благодаря тому, что водитель не стал отпираться и вернул пассажиру все деньги.

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Беспамятство и слабость

У науки есть четкое объяснение, почему человек становится слабым и беспомощным в результате чрезмерного употребления алкоголя.

Во-первых, алкоголь оказывает угнетающее действие на кору головного мозга, которая отвечает за критическое мышление, принятие решений и контроль над поведением, поясняет главврач Клиники доктора Исаева психиатр-нарколог Даниил Петров. Из-за этого человек становится менее бдительным и испытывает трудности в принятии решений и решении даже элементарных задач.

— Во-вторых, нарушается баланс нейромедиаторов (серотонин, дофамин и др.), что приводит к изменению в настроении и снижении интереса к окружающему миру, снижению мотивации. В-третьих, физиологические причины. Алкоголь обладает очень сильными мочегонным действием, что может привести к дегидратации. Дефицит жидкости способен дополнительно провоцировать слабость и утомляемость, — добавляет нарколог.

Алкоголь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Полицейские часто не могут рассчитывать на показания самого потерпевшего, так как человек не в состоянии восстановить хронологию событий после возлияния. Что же происходит с памятью пьяного человека?

— Если человек не может вспомнить только отдельные детали, но в принципе весь вечер помнит, это называется лоскутной памятью, — рассказывает Даниил Петров. — Стертые участки, которые он не может вспомнить, — это палимпсесты. Чаще всего в начале это короткие периоды перед сном: человек не помнит, как добрался до кровати, обрывки разговоров, какие-то незначительные события. И восстановить их уже не удается. При большом количестве алкоголя и при регулярном употреблении эти эпизоды становятся более длительными и количество их увеличивается, могут теряться воспоминания в часах и даже в сутках. Чем дальше заходит ситуация, тем меньше спиртного нужно, для того чтобы эта амнезия началась.

Причина амнезии заключается в токсическом действии этанола на клетки головного мозга, говорит доктор.

— Его сравнивают с наркозом: он отключает часть функций и блокирует сохранение записи. Поэтому воспоминания не удается восстановить — их просто никогда не было. В некоторых случаях действие алкоголя дополняется еще и черепно-мозговыми травмами.

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Идеальная жертва

Под влиянием алкоголя разрушаются нейронные связи. Если человек не перестает пить, то начинает страдать не только краткосрочная, но и долгосрочная память, навыки утрачиваются, становятся сложно ориентироваться в прошлом, говорит психиатр Петров.

— Иногда человек забывает уже известную ему информацию. Конечно, это увеличивает риск серьезных когнитивных нарушений, и деменция в конце концов неизбежна, — предупреждает собеседник.

Пьяный мужчина
Фото: Getty Images/South_agency

Систематически пьющий человек — идеальная жертва. Под влиянием алкоголя воля подавлена, человек расторможен, ему абсолютно без разницы, что происходит вокруг в данный момент.

— В алкогольном опьянении, тем более постоянном, человек абсолютно не отдает себе отчет в том, что происходит. Так и подписывают дарственные, завещания на квартиры. Человек абсолютно без мотивации, ему всё без разницы, он апатичен или, наоборот, весел, или и то и другое. Всё это дает мошенникам повод, чтобы его обмануть, — отмечает Даниил Петров.

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Научные подсчеты

Криминологи активно изучают нетрезвых жертв. Виктимология разделяет эту категорию на несколько групп и подгрупп: лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и лиц, страдающих алкогольной зависимостью (исходя из отношения к спиртному). А также на тех, кто провоцирует своим противоправным и аморальным поведением на конфликт, и тех, чьи действия носят неосторожный характер, создают благоприятные условия для совершения преступлений.

— В отношении этих категорий лиц чаще всего совершаются насильственные и корыстные преступления, — рассказала «Известиям» доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Себила Саламова. — Состояние опьянения чаще является виктимогенным фактором при совершении насильственных преступлений. Снижение уровня ситуационного контроля, возникающее у лиц с алкогольной зависимостью, в совокупности с повышенным уровнем импульсивности, создает почву для участия соупотребителей в криминальном событии. Участники могут играть как роль преступника, так и роль жертвы посягательства.

Полиция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Согласно криминальной статистике, более 65% жертв в момент убийства были нетрезвыми, сообщила Саламова. В состоянии алкогольного опьянения находилась значительная часть потерпевших, которым был нанесен тяжкий вред здоровью (порядка 50%). Более половины из них употребляли спиртные напитки совместно с обвиняемым непосредственно перед совершенным преступлением.

Также, по данным криминолога, в состоянии алкогольного опьянения были 19% жертв краж, 44% жертв грабежей, 16% жертв мошенничества.

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Фактор сексуального насилия

Опьянение потерпевшей часто является значительным виктимогенным фактором при совершении изнасилования.

— Готовность проводить свободное время в компаниях с незнакомыми мужчинами, манипулятивное поведение, ситуационные знакомства с последующим посещением саун, кафе, съемных квартир, гаражей — эти факторы создают предпосылки для возникновения сексуальной напряженности с высоким риском разрядки по криминальному типу. То есть с совершением изнасилования либо иных насильственных действий сексуального характера. Как показывает следственная практика, даже присутствие в момент употребления спиртного рядом мужа либо сожителя не всегда спасает потерпевшую от совершения в отношении нее посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу личности, — указала Себила Саламова.

Около 50% жертв изнасилований находились в состоянии алкогольного опьянения, заключила криминолог.

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