Захарова прокомментировала слова Кэмерона о «наборе международных проблем»

Слова нового главы МИД Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона о том, что Лондон столкнулся с «обескураживающим набором международных проблем», не совсем соответствуют сложившейся ситуации, поскольку Великобритания сама участвует в их создании. Об этом 13 ноября заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они не столкнулись [с проблемами], они их во многом создали», — прокомментировала дипломат.

После своего назначения ранее в этот день экс-премьер и новый глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что страна столкнулась с огромным «набором международных вызовов», включая конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке.

Агентство The Telegraph сообщило о назначении политика на пост главы министерства иностранных дел страны ранее в этот день. Также в этот день премьер-министр Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. Такое решение было принято, после того как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Телеканал Sky News отметил, что Сунак планирует объявить о кадровых перестановках в составе кабинета министров.

Как отметил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко в разговоре с «Известиями», правительство Великобритании привлекло Кэмерона в международные дела для того, чтобы достойно представлять страну на международной арене.

11 ноября газета The Guardian сообщила, что около 300 тыс. человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Лондоне с требованиями о прекращении огня в секторе Газа и освобождении анклава. Полиция сообщила о задержании 92 крайне правых активистов.

Последние недели акции в поддержку анклава в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. Так, 6 ноября активисты Dissenters заблокировали завод Boeing в американском штате Миссури с требованием остановить боевые действия в секторе Газа. В акции приняли участие около 75 человек.