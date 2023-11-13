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Боррель сообщил о военных поставках ЕС Украине на €27 млрд

Боррель: объем военных поставок ЕС Украине достиг €27 млрд
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Faith Schaefer
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 13 ноября, заявил, что объем военных поставок Украине со стороны Европейского союза (ЕС) достиг €27 млрд.

«Не забывайте о конфликте на Украине. Объем военных поставок ЕС Украине достиг €27 млрд, это рекордная цифра в истории [Евросоюза], мы продолжаем тренировать украинские войска», — сказал он по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Отмечается, что такая сумма включает в себя поставки оружия по линии Европейского фонда мира, а также поставки отдельным стран, входящих в альянс.

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Ранее, 10 ноября, несколько стран – участниц Евросоюза, включая Германию, выступили против выделения Украине €20 млрд в качестве военной помощи. Кроме того, план финансовой помощи может претерпеть изменения, дополняет агентство Reuters со ссылкой на дипломата.

В этот же день агентство Bloomberg поделилось информацией о том, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей.

5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» о сокращении объемов поддержки и финансирования украинского режима, указала на то, что Москва предупреждала киевские власти, что Запад бросит Украину за ненадобностью после использования. Как отметила дипломат, в данном контексте уместно русское выражение «поматросил и бросил».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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