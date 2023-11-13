Дочь боксера Дацика госпитализирована в Москве

Дочь российского боксера Вячеслава Дацика госпитализирована в Москве вследствие употребления алкоголя. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил источник «Известий».

По словам собеседника издания, 16-летнюю Василису Дацик доставили в Филатовскую больницу от станции метро «Технопарк».

«Дочь Дацика Василису забрали в больницу со станции метро Технопарк, где она заснула прямо в вестибюле. Медики установили, что девушка перепила алкоголь», — отметил источник.

Вячеслав Дацик — российский боксер, также известный как «Рыжий Тарзан». Популярность получил за победу нокаутом в дебютном поединке над Андреем Орловским в 1999 году и за эксцентричное поведение на ринге.

Накануне стало известно, что режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве в Боткинскую больницу. Он задыхался, поэтому ему вызвали скорую помощь. Точный диагноз неизвестен. До этого, 3 июля, источник «Известий» также сообщал, что Митту госпитализировали. По имевшимся данным, его парализовало. На следующий день его сын Евгений сообщил, что режиссер проходил обследование. 12 июля Митта был выписан.