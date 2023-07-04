Сын режиссера Митты сообщил о его состоянии

Режиссер Александр Митта находится на обследовании. Об этом его сын Евгений Митта сообщил во вторник, 4 июля.

«Все нормально, все в порядке. Ничего страшного не произошло. Он находится на обследовании. Не знаю, почему такая волна какая-то непонятная вдруг», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Евгений добавил, что «ничего страшного нет, все окей».

При этом ассистент режиссера отметил, что в последний раз он разговаривал с Александром Миттой «дня четыре назад».

Накануне источник «Известий» сообщил, что Митта доставлен в Больницу имени Боткина в Москве. По его информации, 90-летнего народного артиста РФ парализовало.

Митта — режиссер советских фильмов «Экипаж», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», сериала «Граница: Таежный роман». Его последняя картина, «Шагал — Малевич», вышла в 2014 году.

В 2001 году Митта получил премию ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру» и «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал», сообщается на сайте kp.ru.